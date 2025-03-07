囤房稅2.0課徵 三大備忘錄

「囤房稅2.0」自去年7月上路，代表今年5月，第一張囤房稅2.0稅單就要來了。財政部提醒有殼族留意三大重點，包含誰負責繳稅、稅率訂定以及省稅撇步。

首先，如果房屋所有權有移轉，該由誰來負責繳稅？財政部官員表示，自去年7月1日起，房屋稅計算方式有重大變革，原本按月徵收的房屋稅，改為按年徵收，並以每年2月底的房屋所有權人作為當年度的納稅人。

簡單來說，每年2月28日或29日當天房屋登記在誰名下，誰就要負責繳納當年度的房屋稅。

舉例來說，陳先生2025年2月20日與吳小姐簽約，出售一間房屋，若2025年2月28日仍未完成過戶，房屋登記在陳先生名下，陳先生就要繳納2025年期全部房屋稅，課稅期間為2024年7月1日至2025年6月30日。

但若在2月28日前已完成產權登記，那麼吳小姐就成為新的房屋所有權人，得負責繳納2025年全年房屋稅，因此，房屋買賣時，過戶時間點將直接影響當年度房屋稅繳納人，買賣雙方應事先協商，以免產生爭議。

其次要注意的是稅率，也是此次修法最大變動之一，各地方政府都已訂定囤房稅率，持有非自住住家房屋者要留意，多數地方政府對於持有七戶以上非自住住家，稅率就達4.8％。但各地方稅率、細節各有不同，民眾仍要留意，部分地方政府在稅率設計上有所不同。

另外針對特定房屋，包含誠實報稅的房東、繼承取得共有房屋；或是建商餘屋等類別，適用稅率也與一般房屋不同。

最後是省稅撇步，囤房稅新制上路後，房屋稅改為按年計徵，訂定變更使用情形申請期限為每年3月22日（今年遇假日順延至3月24日）。也就是說，自2024年7月1日新版房屋稅條例上路後，民眾必須在3月24日前將戶籍遷入自住房屋，才能適用自住稅率。

適用自住房屋的話，全國在三戶以內可享1.2％稅率，若全國只有一間、單一自住房屋的話，稅率還可降到1％。財政部表示，使用情形變更致稅額減少，自申報當期可開始適用，逾期申報者，自次期開始適用；若稅額增加者，自變更次期開始適用。

例如甲君持有A屋供營業使用，該屋自2024年12月變更為自住使用，甲君若於今年3月24日前申報使用情形變更，因稅額減少，可自當期（114年期）起按自住用稅率課徵房屋稅。