農地免徵遺產稅 要管制五年

財政部台北國稅局表示，被繼承人遺產中作農業使用的農業用地，經核定免徵遺產稅者，土地自被繼承人死亡日起五年內，承受的繼承人或受遺贈人，必須繼續作農業使用，如想要出售，也應注意管制期間。

台北國稅局說明，依《遺產及贈與稅法》規定，遺產中作農業使用的農業用地，由繼承人或受遺贈人承受者，遺產總額可扣除其土地及地上農作物價值的全數。

不過，如果接受土地者自承受日起午年內，未將該土地繼續作農業使用，且未在相關機關要求期限內恢復農用者，或雖已恢復農用而再有未作農用情況時，應追繳應納稅賦。

國稅局表示，前述免徵遺產稅農地五年內繼續作農業使用期間計算，依財政部過去的解釋令規定，應自被繼承人死亡之日起算。

國稅局舉例，被繼承人甲君在2020年4月10日死亡，繼承人乙君在2020年6月5日申報遺產稅，經核定其中一筆土地為作農業使用的農業用地免徵遺產稅，乙君在2020年10月6日取得遺產稅繳清證明書，並於2021年1月7日辦妥繼承登記。

因此，這件經核算農地農用管制期限屆滿日為2025年4月9日（自甲君2020年4月10日死亡日起算五年），所以乙君如想要出售該農地，但不會遭補徵遺產稅，必須在管制期限屆滿後才出售及辦理移轉登記，才可依法免除應補徵遺產稅。