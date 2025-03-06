財部：房屋打通或合併 符合條件房屋稅可適用優惠稅率

財政部今日發布解釋令，核釋毗鄰房屋打通或合併使用，僅於其中一戶辦竣戶籍登記，如符合其他自住要件，仍得按自住住家用稅率1.2%課徵房屋稅。

財政部舉例說，本人、配偶個別所有毗鄰的2戶房屋（未成年子女名下無房屋），經打通或合併使用，若本人、配偶或直系親屬僅於其中1戶辦竣戶籍登記，且該等房屋均符合上述其他自住要件，仍得適用自住住家用稅率課徵房屋稅；另毗鄰房屋如為已辦理所有權登記（領有權狀）的房屋，且未辦理建物合併，依戶數認定辦法規定，以2戶（本人、配偶各1戶）計算房屋戶數，故該家戶自住住家用房屋全國合計2戶。

財政部提醒，毗鄰房屋打通或合併使用，如符合上述自住住家用房屋要件，房屋所有人請於今年3月24日以前向稽徵機關申報，經核准後，今年5月開徵之房屋稅將按自住住家用房屋稅率課徵。