不能這樣拋！老媽遺產這樣分 千萬房產險飛了

民法第1174條規定，繼承人可拋棄遺產。會用這條，一般是繼承人本身有大額債務，繼承了遺產，可能會被債權人扣押，因此拋棄繼承，留給其他兄弟姐妹。

不過，常常有人誤解法令，以為可以用來分割遺產，要的留著，不想要就拋棄，真這樣做，最終結果將是一無所有。

最近有一案例，正業地政士事務所所長鄭文在表示，一位老太太在110年先生過世後，繼承了先生的財產，包括南部的祖產，以及在北部後來買的房產。

老太太生了2子2女，其中一個次子3歲不到就夭折，長子也在112年因故病逝，只剩兩個女兒，另外，長子則留有兩個小孩。

基於傳統「財產傳子不傳女」觀念，老太太決定未來往生後，南部祖產由長子的後代繼承，至於北部房產，由於是她和先生打拚來的，基於公平起見，分成三份，兩個女兒各分一份，長子的兩個小孩分一份，並把決定告訴兩位女兒。

今年1月初，老媽媽往生了，兩個女兒遵照媽媽遺願，心想南部祖產就直接到法院辦理拋棄繼承權，給哥哥的兩個小孫，只分北部價值近千萬元的房產，後來覺得麻煩，還是找地政士幫忙辦理。

還好，有找地政士，因為民法上拋棄繼承權，是指繼承人放棄被繼承人全部財產及債務，不是選擇性拋棄，也就是一旦拋棄，就連北部房產也沒有了，而且一旦法院受理並生效，原則上不可撤銷。

最後在地政士協助下，改以協議分割的方式辦理繼承登記，由侄子們繼承南部祖產加上北部的房地產，2位姑姑僅繼承北部房地產，所有繼承人在和諧氣氛中完成遺產分割協議書的簽署。

鄭文在表示，實務上，常常聽到客戶說要拋棄繼承權，詳細了解之後，他們只要拋棄不動產的繼承，將被繼承人的房地產，由某位現住的兄弟姐妹繼承後繼續居住使用，但是對被繼承人的現金繼承權利，依然參加分配，其實拋棄繼承權，是指對於被繼承人的全部財產及債務，都不主張繼承。

像個案這樣只繼承媽媽買的房屋，不繼承祖產，或是只繼承現金不繼承不動產，都不能辦理拋棄繼承權，否則向法院完成拋棄繼承權聲請之後，就會一無所有，無法參與被繼承人遺產分配。