快訊

川普國會演講嘲笑非洲國家賴索托「沒人聽過」 外長震驚：相當侮辱

台積電加碼千億投資美國 魏哲家直球對決揭原因：不影響台灣11座廠投資

台積電擴大在美投資 賴總統致詞全文曝光「沒有來自美國的壓力」

聽新聞
0:00 / 0:00

相鄰房屋打通可視為自住 3月24日前申報享1.2%稅率

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
房市示意圖。記者游智文攝影
房市示意圖。記者游智文攝影

財政部6日發布解釋令，針對房屋稅差別稅率2.0（俗稱「囤房稅2.0」），說明若相鄰房屋打通或合併使用，即使戶籍只設在其中一戶，只要符合自住條件，仍可適用自住住家用房屋稅率1.2%，但此情況仍屬兩戶房屋，無法適用單一自住1%優惠稅率。

財政部表示，若房屋所有人或使用權人（含土地設定地上權）本人、配偶或直系親屬擁有相鄰的兩間房屋，並將其打通或合併使用，但僅在其中一戶設立戶籍，則只要符合條件，仍可適用自住住家用稅率課徵房屋稅。

三大條件包括，第一，無出租或營業用途，且供本人、配偶或直系親屬實際居住；第二，本人、配偶及未成年子女名下的住家用房屋，全國合計不超過3戶；第三，房屋須依「戶數認定辦法」計算，未辦理建物合併者，仍以兩戶計算。

舉例來說，若夫妻各自擁有一戶相鄰房屋，並將兩戶打通使用，雖然戶籍僅設在其中一戶，只要符合其他自住條件，仍可適用1.2%的自住住家用房屋稅率，而非2.4%的一般稅率，不過，此情況仍屬兩戶房屋，無法適用單一自住1%優惠稅率。

財政部提醒，符合上述條件的民眾，請務必於2025年3月24日前向稽徵機關申報，經核准後，今年5月起適用自住住家用房屋稅率繳納房屋稅。

房屋稅 財政部

延伸閱讀

企業補助款 納入所得課稅

新版財劃法財政部評不合理 提五覆議明邀地方討論

這3種對象還沒辦竣戶籍登記 小心房屋稅增1.67倍以上

為伊朗採購無人機零件 美財政部將制裁六家香港、大陸公司

相關新聞

不能這樣拋！老媽遺產這樣分 千萬房產險飛了

民法第1174條規定，繼承人可拋棄遺產。會用這條，一般是繼承人本身有大額債務，繼承了遺產，可能會被債權人扣押，因此拋棄繼...

財劃法修法會議 高市財政局長：修法需衡平考量比較公平

財政部和主計總處今日下午邀請地方縣市代表、學者專家討論財政收支劃分法修法事宜，與會的高雄市財政局長陳勇勝表示，財政部在會...

台商快看！KPMG曝最新GloBE規則申報方式與影響

經濟合作暨發展組織（OECD）於2025年1月15日發布全球反侵蝕稅基規則（GloBE規則）最新指引文件，重點聚焦跨國企...

賣房後漏做這關鍵動作！台北男慘遭國稅局追繳70萬元

準備賣房的民眾要特別注意！財政部北區國稅局指出，近期一名納稅人出售一筆位於台北市的房地，成交價格750萬元，他原以為賣房...

派員海外出差 薪資須扣繳

財政部高雄國稅局提醒，企業若派遣員工前往國外提供技術服務，該員工在此期間所領取的薪資，仍屬「中華民國來源所得」，企業必須...

企業補助款 納入所得課稅

近年來，政府為推動特定政策或促進產業發展，常會提供符合條件的企業補助款。財政部南區國稅局提醒，企業在收到這些補助款時，除...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。