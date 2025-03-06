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財劃法修法攻防戰！高雄財政局長曝最新討論進度

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
高雄市政府財政局長陳勇勝受訪。胡順惠攝
高雄市政府財政局長陳勇勝受訪。胡順惠攝

財政部今日下午召開地方財政劃分法（簡稱財劃法）修法研商會議，邀集地方政府代表討論修法方向。高雄市政府財政局長陳勇勝受訪時表示，會議中，財政部提出的草案版本，主要聚焦於「收支差短補助」及「基本建設需求」，但針對財政分配權重的細節尚未具體討論，呼籲應更審慎考量，確保財政資源合理分配。

本次會議中，台南市及高雄市均由副市長親自出席，顯示地方政府對此議題的高度重視。其餘縣市則由財政局處代表與會，唯新竹縣、市、南投及苗栗並未派代表出席。

陳勇勝表示，立法院雖已三讀通過財劃法修法，但後續細節仍待研議，今日會議中，財政部提出的草案版本，主要聚焦於「收支差短補助」及「基本建設需求」，並考量財政努力程度，以80項指標及相應公式作為參考基礎。

陳勇勝指出，財劃法涉及全國22縣市財政分配，修法應考量城鄉差距與地方發展需求，例如，高雄市面積為台北市的11倍，城鄉建設需求自然更大；此外，人口結構老化亦增加社會福利支出，均需合理財政支援，強調地方財政努力亦應獲得適當回饋，高雄市近年銷售額從四年前的4.5兆元提升至去年的6兆元，帶動地方稅收成長，這類財政績效應納入修法考量，給予適當誘因。

陳勇勝強調，各縣市財政狀況與發展需求不同，應審慎衡量各項指標，以確保修法符合公平合理原則，自從高雄市市長上任以來，他並不反對財劃法修正，但修法應兼顧「水平公平」與「垂直公平」，以確保財政資源合理分配。

此外，本次會議雖已初步討論修法方向，但針對財政分配權重的細節尚未具體討論。他認為，由於各縣市皆關注自身財政利益，若無法凝聚共識，未來執行恐有困難，因此，呼籲應更審慎考量權重分配，以確保修法能有效落實。

地方政府 財劃法 財政部

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