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台商快看！KPMG曝最新GloBE規則申報方式與影響

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
KPMG建議跨國企業持續檢視最合適的GIR申報地點。路透
KPMG建議跨國企業持續檢視最合適的GIR申報地點。路透

經濟合作暨發展組織（OECD）於2025年1月15日發布全球反侵蝕稅基規則（GloBE規則）最新指引文件，重點聚焦跨國企業的申報義務與行政規範。KPMG安侯建業稅務投資部專家提醒，企業應參考最新規範，提前準備GloBE資訊申報表（GIR）。

KPMG安侯建業稅務投資部執行副總經理廖月波指出，此次OECD發布的指引包括四大重點，第一，GloBE資訊申報表（GIR）更新版，簡化並澄清申報內容，新增標準通知表範本；第二，GIR多邊稅務行政互助公約（GIR MCAA），提供自動交換GIR資訊的國際框架；第三，GIR XML Schema及使用指引，方便各國稅務機關交換資訊或進行國內申報；過渡期間符合資格的中央紀錄，列出2024年起適用GloBE規則的租稅管轄區。

KPMG安侯建業稅務投資部副營運長林棠妮表示，跨國企業可選擇 「集中申報」或 「當地申報」 方式提交GIR，集中申報就是企業可將GIR提交至單一租稅管轄區，透過自動資訊交換機制傳遞至其他國家；當地申報，則是企業需向各自的稅務機關個別申報。

林棠妮指出，若採集中申報，企業須通知當地稅務機關，並可使用OECD提供的標準通知表，但各國可自行決定是否採用，此外，企業僅在先前申報內容變更時，才需重新提交通知表，減少企業行政負擔。

根據OECD規範，GIR資訊應於申報截止日後3個月內交換，首年（2024年財政年度）則延長至6個月內，這代表部分租稅管轄區可能2026年底才能收到相關申報資訊，此外，OECD允許尚未實施GloBE規則的國家參與GIR MCAA，但須具備交換資訊的法律架構，並接受同儕審查，企業可透過雙邊租稅協定、稅務資訊交換協議或 跨政府協議建立資訊交換機制。

專家建議，台商跨國企業應持續檢視最適合的GIR申報地點，確保符合最新合規要求，以降低潛在稅務風險。

台商

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