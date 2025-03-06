賣房後漏做這關鍵動作！台北男慘遭國稅局追繳70萬元

準備賣房的民眾要特別注意！財政部北區國稅局指出，近期一名納稅人出售一筆位於台北市的房地，成交價格750萬元，他原以為賣房獲利後只需按時繳納所得稅即可，以為不用額外申報房地合一稅，直到國稅局查核，才知道自己已經逾期申報，除需補繳47萬餘元的稅款外，還被處以23萬餘元的罰鍰，總計超過70萬元。

據了解，該名納稅人是在2023年7月10日出售在2018年購得的房地，取得時間點落在房地合一稅課徵範圍內。北區國稅局提醒，依照房地合一稅規定，個人出售符合《所得稅法》的房地，應依規定，在完成「所有權移轉登記的次日」起30日內，向戶籍所在地的國稅局申報房地交易所得稅，並附上契約書影本及相關文件；若交易標的為房屋使用權或預售屋及其坐落基地，則應自「交易日的次日」起算30日內完成申報。

國稅局強調，無論有無獲利或應繳稅款，皆須按時申報，以免面臨補稅與罰鍰。

國稅局進一步說明，若民眾不慎逾期未申報，但尚未被查獲或檢舉，可在稽徵機關調查前，主動補報並補繳稅款及利息，這樣可減輕罰鍰，降低損失。

房地合一稅採自行申報制，賣方需主動於期限內完成申報，否則可能面臨高額罰鍰。國稅局提醒民眾，交易完成後務必記得30日內辦理申報，若有疑問可向國稅局洽詢，以免因一時疏忽造成額外財務負擔。