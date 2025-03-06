出租房屋 不得超收電費

內政部昨（5）日提醒，去年7月已修正「住宅租賃定型化契約」，房東不得再超收電費，若按度計費，每度不得高於台電當期平均電價；非按度計費，房東不能收取超過該期台電電費總額，去年7月15日後簽訂的新約適用，房東、房客都要留意。

內政部表示，地政司已訂定查訪計畫，並要求各地方政府加強查核市售契約書，確保通路業者販售的契約書符合新版規定，保障租屋族權益。新版契約規定房東應按台電電價合理計收電費，此外也要求電費資訊透明，房東應提供電費單資訊，房客也可向台電申請查詢。

內政部提醒，購買契約書時，可先確認封套或封面是否印有「113年最新版」字樣，或掃描封面上QR碼查閱內容。若發現業者仍在販售舊版契約，可向縣市政府地政機關檢舉，相關單位將負責查核並要求下架。