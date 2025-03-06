脫產避稅 當心遭假扣押

財政部南區國稅局表示，公司漏稅被查獲，千萬不能心存僥倖，近來有企業被核定補稅後，申請分期繳稅，卻在分期期間將多筆不動產設抵押權，試圖脫產避稅，國稅局啟動假扣押，保全稅捐債權。

南區國稅局指出，該公司因漏報銷售額，被補徵超過800萬元營業稅，並處以200萬元罰款，合計1,000萬元，卻在申請分期繳稅後，將多筆不動產設抵押權，試圖透過財產轉移逃避繳稅，國稅局趕緊啟動假扣押。

國稅局表示，雖然該公司申請分期繳納稅款，並獲准分36期支付，但國稅局發現，公司在繳納期間將多筆不動產賣給其他公司，並為這些財產設立抵押權，試圖將財產轉移出去，讓稅務機關無法輕易追蹤，達到逃避繳稅的目的。

國稅局隨即依法啟動假扣押程序，並成功獲得批准，法務部行政執行分署迅速接手，讓該公司財產被扣，最終公司只好繳清全部稅款和罰鍰。