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派員海外出差 薪資須扣繳

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
財政部高雄國稅局提醒，企業若派遣員工前往國外提供技術服務，該員工在此期間所領取的薪資，仍屬「中華民國來源所得」，企業必須依法扣繳所得稅，並向國稅局申報，避免漏報而遭罰。聯合報系資料照
財政部高雄國稅局提醒，企業若派遣員工前往國外提供技術服務，該員工在此期間所領取的薪資，仍屬「中華民國來源所得」，企業必須依法扣繳所得稅，並向國稅局申報，避免漏報而遭罰。聯合報系資料照

財政部高雄國稅局提醒，企業若派遣員工前往國外提供技術服務，該員工在此期間所領取的薪資，仍屬「中華民國來源所得」，企業必須依法扣繳所得稅，並向國稅局申報，避免漏報而遭罰。

國稅局說明，若企業因業務需要，派遣員工前往國外執行工作，這類行為屬於「海外出差」，即使員工人在國外提供服務，其薪資所得仍視為來自台灣，應依法課稅。

國稅局指出，企業在支付該筆薪資時，應按照規定扣繳所得稅，並於每月10日前繳納國庫，且企業還需在次年1月底前，依照規定格式向國稅局申報扣繳明細，以確保遵守稅務規定。

舉例來說，小明受雇於甲公司，2022年薪資總額為新台幣240萬元，該年2月，甲公司派遣小明前往荷蘭，為客戶提供機器維修服務，期間共三個月，甲公司換算後，小明在這段時間的薪資為60萬元，不過，甲公司卻誤以為這筆薪資屬於境外所得，因此未依法辦理扣繳申報，只針對小明其餘月份薪資180萬元進行扣繳。

經國稅局查核後，認定小明的海外服務屬於「國外出差」，期間薪資仍應計入「中華民國來源所得」，因此國稅局依《所得稅法》規定，要求甲公司限期補繳應扣未扣稅款，並補辦扣繳申報，另因甲公司未依規定辦理，還須繳納罰款。

國稅局提醒，企業若派員至國外提供技術服務，應確認該薪資是否屬於「中華民國來源所得」，並依規定辦理扣繳及申報，避免因誤解規定而導致補稅與罰款。

國稅局 所得稅 薪資

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