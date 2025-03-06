企業補助款 納入所得課稅

近年來，政府為推動特定政策或促進產業發展，常會提供符合條件的企業補助款。財政部南區國稅局提醒，企業在收到這些補助款時，除非有特殊免稅規定，否則都應按照《所得稅法》規定，將補助款列入當年度其他收入，並計入所得額課稅。

南區國稅局近期查核某家公司申報2022年營利事業所得稅時，發現該公司當年度領取多筆經濟部核發的設備補助款，雖然帳上有記錄，但在報稅時卻誤以為該補助款免稅，自行剔除，國稅局重新計算後，認定該公司漏報補助款收入90萬元，依法補徵稅款並處罰。

圖／經濟日報提供

國稅局解釋，根據所得稅法規定，企業的應稅所得額，應由總收入減除成本、費用、損失及稅捐後計算，當企業收到政府補助款時，若無特別的免稅規定，應列入當年度收入並依法課稅。

不過，若補助款是用於購置設備或擴充固定資產，則可依財政部規定，按設備耐用年數分年認列收入。

至於何謂特殊免稅規定？舉例來說，新冠肺炎期間，根據紓困及振興特別條例，因新冠肺炎影響而自政府領取的補貼、補助、津貼、獎勵及補償，免納所得稅。

除了政府補助款外，國稅局指出，企業申報所得時，還有另外七種常見漏報收入類型，包括保險理賠收入，當企業獲得保險賠償金時，應依規定申報；金融機構利息收入，包括企業存款利息、投資收益等；勞工退休準備金專戶賸餘款收入，企業結清退休準備金專戶後，領回的賸餘款應計入所得。

以及外銷出口收入，即使適用營業稅零稅率，仍需如實申報所得稅；海關退稅收入，企業進出口貨物退稅部分應計入收入；違約金收入，企業因合約違約收到的賠償金也屬應稅所得；退還減徵貨物稅收入，如企業曾申請貨物稅減徵後又被退還，也需列入收入。

國稅局強調，企業應審視自身申報狀況，確保未遺漏任何應稅收入。如果在申報後發現短漏報，只要尚未被檢舉或查核，可主動補報補繳，並加計利息即可免罰。企業應多加留意，以免因一時疏忽導致挨罰。