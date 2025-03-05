報稅季快來了！勤業眾信教企業把握兩大節稅秘訣

報稅季節將至，企業最關心的莫過於要繳多少稅，以及能否運用租稅優惠來降低稅負。勤業眾信聯合會計師事務所稅務部資深會計師陳建宏表示，目前企業最常申請的租稅優惠有兩項，一是「智慧機械投資抵減」，另一是「未分配盈餘實質投資」，如果符合條件，這兩項優惠甚至可以同時適用，幫助企業大幅節稅。

陳建宏解釋，「未分配盈餘實質投資」是針對企業用於生產或營業用途的建築物、設備或技術，讓這些投資可以從未分配盈餘中扣除，進而減少應繳稅額，企業在申請時要特別注意以下幾點常見錯誤，包括某些支出無法列入申請，例如租賃改良、裝潢或非資本化的設備，這些支出不符合優惠資格；必須是實際支付的金額，包含設備價款、運費、保險費、安裝費等，但要在完成投資並支付後才能申請。

還有投資日的認定，建築物以所有權登記日或使用執照日為準，設備則以交貨日為準；投資需超過100萬元，且必須在盈餘發生年度的次年起3年內完成。

「智慧機械投資抵減」則適用於企業投資智慧機械、5G系統、資安產品或服務，與「未分配盈餘實質投資」相比更嚴格，陳建宏提醒，硬體設備必須是全新的，不能是二手設備，適用範圍較小，僅限於智慧機械、5G、資安等相關設備與技術，且在計算稅額時，某些費用不能列入，例如安裝費、進口稅、維修費、教育訓練費等。

以及申請程序較複雜，企業必須在投資完成後，於營所稅結算申報前4個月至申報截止日，上傳資料至「智慧機械投資抵減申辦系統」，並於申報時一併計算抵減稅額；投資金額須介於100萬元至10億元之間，若尚有尾款未支付，需先填具聲明書，後續補齊發票及付款證明。

陳建宏表示，「未分配盈餘實質投資」申請門檻較低，適用於較廣泛的設備與建築支出。而「智慧機械投資抵減」雖然規範較嚴格，但能享有5%或3%的稅額抵減，對於投資智慧機械或資安設備的企業來說，是不可錯過的節稅機會。

此外，政府也正推動修法，未來可能將人工智慧（AI）與節能減碳納入「智慧機械投資抵減」範圍，並將優惠期間延長至2029年底，同時提高投資上限至18億元，企業應密切關注政策動態，以掌握更多節稅機會，企業若能妥善規劃與運用這兩項租稅優惠，不僅能減輕稅務負擔，也能釋放資金，投入更多資源來發展業務，提升競爭力。