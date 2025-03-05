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凱博觀點／善用租稅協定 合法節稅

經濟日報／ 唐瑋
凱博聯合會計師事務所會計師唐瑋嬪。 凱博/提供
凱博聯合會計師事務所會計師唐瑋嬪。 凱博/提供

台灣甲公司投資日本A公司，日本A公司分配盈餘予股東甲公司時，按照日本規定須針對股利扣繳20.42%繳納予日本政府。甲公司可向日本稅務局申請適用台灣日本租稅協定，將前述扣繳稅率由20.42%降為10%。

相對的，日本B公司投資台灣乙公司，台灣乙公司分配盈餘予股東日本B公司時，按照台灣規定須針對股利扣繳21%繳納予台灣政府。B公司可向台灣國稅局申請適用台灣日本租稅協定，將前述扣繳稅率由21%降為10%。

而租稅協定涵蓋的所得範圍不僅針對股利，例如利息及權利金也在其中。舉例來說，台灣公司支付給澳洲公司或個人的權利金，若申請適用租稅協定，扣繳稅率可從20%降至12.5%。澳洲公司支付給台灣公司或個人的權利金，若申請適用租稅協定，扣繳稅率可從30%降至12.5%。

而針對營業利潤，更可以完全免扣繳。舉例來說，泰國公司派員來台灣為台灣公司提供服務，台灣公司支付泰國公司之服務費，若適用租稅協定，扣繳稅率可從20%降為免扣繳。相對的，泰國公司支付台灣公司或個人的服務費，若適用租稅協定，扣繳稅率可從15%降為免扣繳。

個人及公司都可以適用租稅協定，但必須為協定國之稅務居民，申請時必須提供稅務居民證明、合約及相關事證。此外，雖然在付款國可以申請降低扣繳稅率或免扣繳，但收款方還是需要按照其當地國規定申報納稅。

台灣與35個國家簽有全面性租稅協定，全球其他國家或地區也有相似租稅協定。台商規劃投資架構或跨境交易模式，應將租稅協定考量在內，達到合法節稅。

日本 泰國

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