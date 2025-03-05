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聯合報社論／台積電赴美投資三兆，懷璧其罪的被迫選擇

社宅房東月租15K 內 免稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
房屋示意圖。聯合報系資料照
房屋示意圖。聯合報系資料照

報稅季將至，財政部高雄國稅局表示，愛心房東申報租金所得時，在申報綜所稅時享有租稅優惠，每屋每月享有1.5萬元免稅額

高雄國稅局表示，據《住宅法》規定，若房東將房屋出租給主管機關或由民間機構經營社會住宅、或透過租屋服務業者進行轉租與代管，作為居住、長期照顧、身心障礙服務、托育服務或幼兒園使用，每月租金收入在1.5萬元內部分可免納綜所稅。

若租金收入超過此金額，房東無法提供相關支出單據的情況下，可按應課稅租金收入60%計算必要損耗與費用。

舉例來說，納稅人張先生從2024年1月起，將房屋出租給租屋服務業者，並透過業者代為管理作為社會住宅使用，若月租收入為2萬元，扣除1.5萬元免稅額後，全年應課稅租金收入為6萬元。

如果張先生無法提供必要費用單據，則可按課稅租金收入60%計算必要費用，即3.6萬元可自所得中扣除，因此對張先生而言，僅需以2.4萬元計入所得。

國稅局提醒，符合《住宅法》規定的房東，應特別留意租賃所得的計算方式，確保申報正確，以享受政府提供的租稅優惠。

免稅額 房東 租金

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