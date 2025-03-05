買預售屋轉贈子女 要稅

愈來愈多父母選擇在取得所有權前將預售屋轉讓子女，財政部南區國稅局表示，預售屋尚未完工，依規定預售屋屬於「財產價值權利」，若父母無償將財產權利贈與子女，涉及贈與稅問題，需按已支付價款計算贈與價值，依法繳納贈與稅。

南區國稅局表示，父母若以自有資金幫助子女購房，或是父母先取得房屋所有權後再轉贈，這類情況會涉及不動產贈與，需依照贈與時的土地公告現值及房屋評定現值來計算贈與價值。

然而，若父母購入預售屋，並且只支付部分工程款後，再將預售屋權利轉讓給子女，則贈與價值計算方式有所不同。此時父母贈與價值應以截至贈與日所累積繳納的所有工程款為準，父母已支付款項將成為計算基準，而非未來可能支付款項。

舉例來說，假設老馮於2022年7月與建商簽訂預售屋買賣契約，總價為2,800萬元，並且支付600萬元工程款，若他在建案完工前，將該預售屋權利無償贈與兒子小馮，贈與價值就是已繳納的600萬元工程款，老馮要在贈與發生後30日內申報。

贈與稅免稅額目前為每位贈與人、每年244萬元為限，贈與人每年1月1日到12月31日止，不論贈與給多少人，累計贈與金額合計不超過244萬元，可免贈與稅。

假設前述案例中，老馮2022年只有贈與這筆款項，即可將600萬扣除當年度免稅額244萬元，贈與淨額356萬元，再乘上贈與稅率10％，須繳稅35.6萬元。

內政部為防堵預售屋炒作，造成房地產價格飆漲，2023年修正《平均地權條例》，並於當年7月1日上路，限制預售屋買賣契約轉讓第三人，不過為避免錯殺無辜，內政部也明定特殊情況下，可免經申請即可轉讓，其中包含配偶、直系血親、兄弟姐妹間轉讓，因此，父母如要贈與子女預售屋，法令上沒有問題，但仍應留意稅務成本。

國稅局提醒，若轉讓預售屋是「賣給」子女，且子女實際有支付價金，則應該提供付款流程和資金來源證明文件，向國稅局申報，若國稅局認定這是買賣交易而非贈與，才能免除贈與稅。

因此父母轉讓預售屋給子女時，除要了解贈與稅計算方式，還要注意是否涉及買賣過程中的財產轉移，若涉及買賣，務必準備相關文件以證明交易過程，避免未來因誤認為贈與，而產生不必要稅務負擔。