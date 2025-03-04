砸600萬買預售屋送兒子 老父被國稅局盯上補稅35萬元

近年來，越來越多的父母選擇在尚未取得所有權前，將預售屋轉讓給子女，對此，財政部南區國稅局提醒，預售屋並非已完成建設的房地產，根據《遺產及贈與稅法》規定，這些預售屋的權利屬於有財產價值的權利，若父母無償將這些權利贈與子女，則需按照已支付的價款計算贈與價值，並依法繳納贈與稅。

南區國稅局說明，父母若是以自有資金幫助子女購房，或是在父母先取得房屋所有權後再轉贈，這類情況會涉及不動產贈與，需依照贈與時的土地公告現值及房屋評定現值來計算贈與價值。

然而，若父母購入的是預售屋，並且只支付部分工程款後，再將預售屋權利轉讓給子女，則其贈與價值的計算方式有所不同。此時，父母的贈與價值應以截至贈與日所累積繳納的所有工程款為準，父母已支付的款項將成為計算的基準，而非未來可能支付的款項。

舉例來說，假設老馮於2022年7月與建商簽訂預售屋買賣契約，房地總價為2,800萬元，並且支付600萬元的工程款，若他在建案完工之前，將該預售屋權利無償贈與兒子小馮，那贈與價值就是已繳納的600萬元工程款，老馮要在贈與發生後的30日內申報。

贈與稅免稅額是每一位贈與人每年244萬元為限，也就是贈與人每年1月1日到12月31日止，不論贈與給多少人，累計贈與金額合計不超過244萬元，假設老馮2022年只有贈與這筆工程款，即可將600萬扣除免稅額244萬元為356萬元，再乘上贈與稅稅率10％，必須繳納35.6萬元。