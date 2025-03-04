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公司逃漏稅挨罰還使小手段 國稅局重拳出招追回千萬元

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
任何一點逃漏稅伎倆都會被國稅局識破。圖／聯合報系資料照片
任何一點逃漏稅伎倆都會被國稅局識破。圖／聯合報系資料照片

千萬別心存僥倖！財政部南區國稅局分享，近期某公司因漏報銷售額，被補徵超過800萬元的營業稅，並處以200萬元的罰款，卻在申請分期繳稅後，將多筆不動產設抵押權，試圖透過將財產轉移的方式逃避追繳，因此趕緊啟動假扣押行動，任何逃稅行為都將無所遁形。

國稅局指出，該公司因漏報銷售額，最終須連補帶罰繳交千萬元稅款，雖然該公司申請分期繳納稅款，並獲准分36期支付，但國稅局發現，公司在繳納期間將多筆不動產賣給其他公司，並為這些財產設立抵押權，試圖將財產轉移出去，讓稅務機關無法輕易追蹤，達到逃避繳稅的目的。

國稅局表示，發現不對勁後，便隨即依法啟動假扣押程序，向法院申請扣押該公司的財產，並成功獲得批准，法務部行政執行分署迅速接手，對兩間涉案公司的應收債權及不動產抵押權進行查封，讓該公司財產被扣，最終，公司被只好繳清全部稅款和罰鍰。

國稅局強調，一旦發現納稅人有隱匿或轉移財產的行為，將依法啟動假扣押程序，確保國家稅收不受威脅，呼籲所有納稅人應誠實報稅，切勿心存僥倖、試圖隱匿財產，否則將面臨財產被扣押的風險，對企業營運造成不小影響。

假扣押 國稅局 稅款

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