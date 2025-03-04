工業地建廠期優稅 有條件

彰化稅務局表示，工業用地建廠期間，地價稅可適用千分之10稅率，但須檢附相關文件，包括建造執照（用途須為製造或加工）、公司證明或切結書，並確保已取得工廠設立許可，經審核符合資格後，即可適用優惠稅率。

一般土地的地價稅基本稅率為千分之10，且採累進課稅，最高可達千分之55，但工業用地則適用固定千分之10稅率，有效減輕納稅人負擔。

稅務局指出，無論是自有或出租，只要是依法核定的工業區土地，或政府核准的工業、工廠用地，地價稅皆可適用千分之10稅率。

稅務局提醒，如果工業用地在建廠期間已核准適用千分之10稅率，建廠完成並實際投入製造、加工或生產後，業者須再向稅務機關申請，以延續優惠稅率，申請時，須提供工廠登記核准函，並於當年度9月22日前提出，否則就要等到次年才可適用。

稅務局補充，若工業用地因買賣或贈與移轉，新所有權人仍須於9月22日前重新申請，才能在當年度適用優惠，否則也仍須等到次年才會生效。