工業地建廠期優稅 有條件
彰化稅務局表示，工業用地建廠期間，地價稅可適用千分之10稅率，但須檢附相關文件，包括建造執照（用途須為製造或加工）、公司證明或切結書，並確保已取得工廠設立許可，經審核符合資格後，即可適用優惠稅率。
一般土地的地價稅基本稅率為千分之10，且採累進課稅，最高可達千分之55，但工業用地則適用固定千分之10稅率，有效減輕納稅人負擔。
稅務局指出，無論是自有或出租，只要是依法核定的工業區土地，或政府核准的工業、工廠用地，地價稅皆可適用千分之10稅率。
稅務局提醒，如果工業用地在建廠期間已核准適用千分之10稅率，建廠完成並實際投入製造、加工或生產後，業者須再向稅務機關申請，以延續優惠稅率，申請時，須提供工廠登記核准函，並於當年度9月22日前提出，否則就要等到次年才可適用。
稅務局補充，若工業用地因買賣或贈與移轉，新所有權人仍須於9月22日前重新申請，才能在當年度適用優惠，否則也仍須等到次年才會生效。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言