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企業扣繳申報 別踩十紅線

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
財政部。聯合報系資料照
財政部。聯合報系資料照

財政部南區國稅局表示，去年各類所得扣免繳憑單及股利憑單申報已於今年2月5日截止，若扣繳義務人發現申報錯誤，可趕緊自動補報或更正，以減輕處罰。常見有十種申報錯誤類型，提醒企業應多加留意，以免挨罰。

南區國稅局表示，包含各類所得扣繳暨免扣繳憑單、股利憑單、信託所得申報書及信託財產各類所得憑單，原本申報期限是在今年元月底，但適逢春節，延長至2月5日。

國稅局指出，扣繳申報常見有十大錯誤態樣。首先，所得人基本資料錯誤，公司將所得人姓名、國民身分證統一編號或所得金額填寫錯誤或遺漏，導致申報無效或影響所得人報稅。

第二是薪資所得扣繳計算錯誤，例如部分公司每月發放兩次以上薪資，但未按全月總額來計算扣繳稅款

第三，給付兼職所得超過標準（2024年為88,501元）時，公司應扣取5%稅款，但卻未依法扣繳。

第四，聘請臨時工時，公司未依規定申報薪資所得扣免繳憑單。

第五，小規模營業人租金、薪資等扣繳疏漏。像是新設立的小規模營業人支付租金、薪資或其他所得時，未扣取應扣稅款，或未依法申報扣免繳憑單。

第六，以負責人名義承租店面供營業使用，但營業人未依法辦理租金扣繳及申報。

第七，承租數人共有房地，應按所有權比率分別開立扣免繳憑單，但卻未依規定辦理。

第八，年終、尾牙等抽獎活動，當中獎人為本國居住者，應扣繳稅款超過2,000元，卻未扣稅。所得人為非居住者時，未按給付總額扣繳20%稅款。

第九，給付非居住者各類所得時，未在代扣稅款日起算十日內繳納扣繳稅款並申報憑單。

第十，捐款給國內公益慈善機關團體時，未開立免扣繳憑單。

國稅局提醒，若扣繳義務人發現有未依規定辦理扣繳或憑單申報的情況，在未經檢舉、未經稽徵機關查核或財政部指定人員調查前，應主動補報及補繳，可依法減輕處罰。

財政部另外提醒，《所得稅法》修法後，今年元旦起已適用扣繳新制，扣繳義務人定義，已從原本負責扣繳的自然人，如單位主管或事業負責人，改為由事業、機關、團體或學校本身承擔扣繳義務，簡化責任歸屬。

國稅局 稅款 薪資

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