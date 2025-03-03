快訊

永和將有39樓超高層大樓 遠雄奪「史上最複雜都更案」投資額190億

女性平均壽命顯著超過男性 研究揭4大因素：長命≠生活品質更好

中職／兄弟公布談薪結果 許基宏5年合約均薪80萬、李振昌再簽複數年

這3種對象還沒辦竣戶籍登記 小心房屋稅增1.67倍以上！

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
房屋稅差別稅率2.0新制上路。示意圖。本報資料照片
房屋稅差別稅率2.0新制上路。示意圖。本報資料照片

房屋稅差別稅率2.0新制，於去年7月1日實施，北市稅捐處提醒，113年6月30日以前自住房屋尚未設立戶籍登記者、113年7月1日以後取得房屋者，以及自然人持有住家用房屋且符合免徵標準全國累計超過3戶等這3種對象，務必在3月24日前將戶籍遷入或擇定3戶免徵房屋稅。

北市稅處表示，房屋要適用自住用優惠稅率，除須符合自住3要件，一，無出租或供營業情形；二　供本人、配偶或直系親屬實際居住使用；三，本人、配偶及未成年子女全國合計3戶以內，自113年7月1日起，另增加本人、配偶或直系親屬辦竣戶籍登記之要件。

北稅捐處113年8月、9月及12月分別寄送輔導通知，因仍有部分民眾尚未辦竣戶籍登記，所以114年2月27日再次寄送輔導通知，提醒納稅人務必於114年3月24日前將戶籍遷入，以符合規定，即可續按自住用稅率，免再申報。

此外，本人、配偶及未成年子女於全國僅持有1戶房屋，供自住使用且房屋現值在一定金額，台北市114年期為284萬2000元以下者，稅率由1.2%再調降為1%。

稅捐處針對113年7月1日以後新取得房屋，如買賣、贈與、信託或繼承者，已於114年2月27日寄發輔導通知，如符合自住要件，一定要在114年3月24日前將本人、配偶或直系親屬的戶籍遷入，並向房屋所在地該處所屬分處申報，經核准後，今年5月開徵之房屋稅才可按自住住家用稅率課徵。

另外，房屋稅差別稅率2.0新制對於住家用免稅房屋，增訂自然人且全國以3戶為限的適用條件，如自然人持有住家用房屋且符合免徵標準，台北市為10萬9000元，全國累計3戶以下者，將主動免徵房屋稅。

對持有免稅房屋超過3戶者，稅捐處已於114年2月27日寄發輔導通知書，提醒於114年3月24日前向房屋所在地稽徵機關申報擇定3戶免徵房屋稅；如未擇定，將主動按114年2月28日住家免稅房屋稅額最高3戶從優免徵房屋稅，其餘房屋自114年期起將恢復課徵房屋稅。

稅捐處強調，房屋於114年3月24日前仍無上述人員辦竣戶籍登記，將自114年期起改按其他住家用稅率課徵房屋稅稅率為3.2%至4.8%，稅額將增加1.67倍以上。

戶籍 房屋 配偶

延伸閱讀

高市租金補貼逾9萬戶 盼房東加入公益出租人

花蓮罷免案民眾爆遭「查水表」 中選會：已違法要求說明

男欠繳房屋稅及交通罰款27萬 萬里「文尼真佛」宮廟2拍

影／近7千戶地震停電 高雄甲仙民宅裂成這樣...公所也是受災戶

相關新聞

這3種對象還沒辦竣戶籍登記 小心房屋稅增1.67倍以上！

房屋稅差別稅率2.0新制，於去年7月1日實施，北市稅捐處提醒，113年6月30日以前自住房屋尚未設立戶籍登記者、113年...

超徵5000多億基層發酵 小店酸難怪只有國稅局不敢說沒錢

政府去年超徵稅收5283億元，國民黨推「全民普發現金1萬元」，雖媒體多不再討論，但仍是不少聚集廟口、公園的老人家持續討論...

房地合一自住優惠 三要件

財政部高雄國稅局提醒，民眾出售房屋，想適用房地合一稅400萬元自住免稅額時，須符合三大要件，包含戶籍登記滿六年、出售前六...

新聞中的法律／中小企發展條例優稅 三個注意

《中小企業發展條例》在2024年7月12日三讀通過，拍板延長許多租稅優惠措施，像是增僱員工及為員工加薪費用加成減除、研究...

配偶生前所得 應主動申報

財政部南區國稅局表示，配偶在年度中過世且已除戶者，其所得資料不會自動併入生存配偶的申報資料，生存配偶記得再次確認死亡配偶...

他買節能電器做錯「1件事」2千元退稅金被沒收 國稅局給解釋

為推動綠色消費並減少碳排放，財政部南區國稅局再次提醒，凡在2025年6月14日前購買符合經濟部能源效率第1級或第2級的新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。