這3種對象還沒辦竣戶籍登記 小心房屋稅增1.67倍以上！

房屋稅差別稅率2.0新制，於去年7月1日實施，北市稅捐處提醒，113年6月30日以前自住房屋尚未設立戶籍登記者、113年7月1日以後取得房屋者，以及自然人持有住家用房屋且符合免徵標準全國累計超過3戶等這3種對象，務必在3月24日前將戶籍遷入或擇定3戶免徵房屋稅。

北市稅處表示，房屋要適用自住用優惠稅率，除須符合自住3要件，一，無出租或供營業情形；二 供本人、配偶或直系親屬實際居住使用；三，本人、配偶及未成年子女全國合計3戶以內，自113年7月1日起，另增加本人、配偶或直系親屬辦竣戶籍登記之要件。

北稅捐處113年8月、9月及12月分別寄送輔導通知，因仍有部分民眾尚未辦竣戶籍登記，所以114年2月27日再次寄送輔導通知，提醒納稅人務必於114年3月24日前將戶籍遷入，以符合規定，即可續按自住用稅率，免再申報。

此外，本人、配偶及未成年子女於全國僅持有1戶房屋，供自住使用且房屋現值在一定金額，台北市114年期為284萬2000元以下者，稅率由1.2%再調降為1%。

稅捐處針對113年7月1日以後新取得房屋，如買賣、贈與、信託或繼承者，已於114年2月27日寄發輔導通知，如符合自住要件，一定要在114年3月24日前將本人、配偶或直系親屬的戶籍遷入，並向房屋所在地該處所屬分處申報，經核准後，今年5月開徵之房屋稅才可按自住住家用稅率課徵。

另外，房屋稅差別稅率2.0新制對於住家用免稅房屋，增訂自然人且全國以3戶為限的適用條件，如自然人持有住家用房屋且符合免徵標準，台北市為10萬9000元，全國累計3戶以下者，將主動免徵房屋稅。

對持有免稅房屋超過3戶者，稅捐處已於114年2月27日寄發輔導通知書，提醒於114年3月24日前向房屋所在地稽徵機關申報擇定3戶免徵房屋稅；如未擇定，將主動按114年2月28日住家免稅房屋稅額最高3戶從優免徵房屋稅，其餘房屋自114年期起將恢復課徵房屋稅。

稅捐處強調，房屋於114年3月24日前仍無上述人員辦竣戶籍登記，將自114年期起改按其他住家用稅率課徵房屋稅稅率為3.2%至4.8%，稅額將增加1.67倍以上。