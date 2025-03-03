配偶生前所得 應主動申報

財政部南區國稅局表示，配偶在年度中過世且已除戶者，其所得資料不會自動併入生存配偶的申報資料，生存配偶記得再次確認死亡配偶生前是否有未申報所得，並主動申報。

南區國稅局近日查核發現，有一名婦人的丈夫在2023年間過世，丈夫在當年度仍有營利所得100萬元，由於丈夫在2023年12月31日已無戶籍資料，隔年5月妻子在辦理綜合所得稅申報時，無法透過國稅局系統查調丈夫的所得資料。

妻子誤以為丈夫死後，她已向國稅局申報遺產稅，就不需要再申報丈夫的綜合所得稅，結果導致漏報這筆營利所得，不僅須補繳稅額，還可能面臨處罰。國稅局最後考量妻子並非故意，決定從輕裁罰。

國稅局提醒，繼承人若要查調死亡者的所得及扣除額資料，可在綜所稅申報期間，攜帶相關文件至國稅局查詢。