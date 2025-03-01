他買節能電器做錯「1件事」2千元退稅金被沒收 國稅局給解釋

為推動綠色消費並減少碳排放，財政部南區國稅局再次提醒，凡在2025年6月14日前購買符合經濟部能源效率第1級或第2級的新電冰箱、新冷暖氣機或新除濕機（簡稱「節能電器」），未作為銷售或退換貨者，可向任一國稅局申請退還減徵貨物稅，每臺最高可退2,000元。

申請前可要特別注意時效，南區國稅局分享，一名陳先生（化名）2023年7月12日購買了一臺符合能源效率第1級的新冷暖氣機，並取得統一發票，他誤以為只要在2025年6月14日之前申請退稅即可，結果在2024年1月15日線上申請時，系統顯示「不符合申請期間規定」，才發現距離申請期限已過。

國稅局解釋，退稅申請期限應自購買日次日起算6個月，也就是說，陳先生應於2024年1月13日前提出申請，未來再次錯過則無法再行退稅。

為確保每位消費者能順利享有退稅優惠，國稅局提醒，計算退稅期限時，若末日為星期日或國定假日，申請期將延長至下個工作日，建議民眾在購買節能電器後，儘早確認申請期限，並在期限內向國稅局申請退稅。

申請方式相當簡便，民眾可以選擇紙本或線上申請，線上申請可至財政部稅務入口網/購買節能電器退還減徵貨物稅專區，隨時辦理。