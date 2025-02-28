房租扣除額 增至18萬元

國稅局提醒，今年5月申報綜合所得稅時，房屋租金支出扣除方式已調整為特別扣除額，扣除金額上限並由12萬元提高至18萬元，租屋族今年報稅時可善用這項扣除額來節稅。

國稅局說明，只要納稅人、配偶及受扶養親屬在中華民國境內無自有房屋，其租屋自住所付租金，扣除政府補助後，可申報租金特別扣除額，每申報戶最高18萬元。

不過這項規定有排富條款，若當年度綜所稅適用稅率達20%以上，或股利按28%分開計稅，或基本所得額超過750萬元者，將不得適用。

照顧部分有特殊需求租屋族，五種情況名下有房，仍可列報租金扣除，包括房屋遭政府公告拆遷或標示為危險建築；房屋毀損五成以上，經主管機關認定需修復才能用；繼承持分房屋，且持分未達全部；因就業、就學、就醫須異地租屋，名下僅一間非營業用房屋；分開申報的分居配偶，其自有房屋不計入。