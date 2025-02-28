道路用地 兩招省地價稅

台南市財稅局表示，土地被劃為道路用地，依法適用千分之6稅率課徵地價稅，但遇兩種情況，可申請較低稅率或免稅，第一，未開闢前作為建築用地，可適用自用住宅千分之2稅率；第二，未作任何使用且與使用中土地隔離，可免徵地價稅。

有民眾反映自身土地被劃為都市計畫道路用地，但土地沒有實際使用，應該免稅。財稅局表示，土地已作為公眾通行道路，屬於使用中土地，不符合免稅條件，但可改申請「道路用地減免」，以達免徵地價稅效果。

至於「未作任何使用」該如何界定，財稅局解釋，指的是土地完全無法被使用或通行，且與其他使用中土地有明顯區隔，例如用圍牆封閉，使任何人無法進入，符合條件，才可申請免徵地價稅。

財稅局提醒，無論是申請「道路用地減免」，或是依「公共設施保留地」或「自用住宅用地」稅率申請較低課稅，都必須在每年9月22日前提出申請。