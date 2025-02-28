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遺贈稅申報 避開兩大陷阱

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
財政部。聯合報系資料照
財政部。聯合報系資料照

財政部高雄國稅局表示，民眾今年申報遺產稅或贈與稅時，要注意別犯兩大錯誤。首先今年課稅級距金額已調整，但應留意去年發生、今年申報案件仍適用舊級距；其次，遺贈稅免稅額未調整，尤其贈與案件，別因一時不慎而使贈與價值超過免稅額。

因消費者物價指數（CPI）漲幅達到調整門檻，財政部去年底公告調整遺產稅、贈與稅課稅級距金額，新標準適用在2025年1月1日以後發生的繼承及贈與案件。

高雄國稅局表示，前次調整遺贈稅課稅級距金額已是2017年，累計CPI漲幅達12.42%，已超過「上漲10%即可調整」標準。

此次遺產稅及贈與稅課稅級距調整後，2025年發生的遺產稅案件，適用10%最低稅率的金額將增至5,621萬元以下；超過5,621萬元、1億1,242萬元以下部分，稅率15%；超過1億1,242萬元部分，稅率20%。

贈與稅級距適用10%稅率級距調升至2,811萬元以下；適用15%稅率調升至超過2,811萬元、5,621萬元以下部分；適用稅率20%者調升至超過5,621萬元部分。

國稅局強調，此次變動主要影響2025年1月1日後發生的繼承與贈與案件，遺產稅與贈與稅申報日與實際繼承或贈與發生日可能有時間落差，適用課稅級距是取決於繼承或贈與「發生日」，而非申報日。

舉例來說，如果繼承或贈與行為發生在2024年12月31日前，即使納稅人在2025年1月1日後才向國稅局申報，仍應按2024年舊課稅級距計算稅額，不適用新級距，納稅人應注意財產移轉的確切發生日期，以免影響稅負計算。

此外國稅局提醒，此次調整僅影響「課稅級距金額」，但遺產稅與贈與稅免稅額、各項扣除額仍維持原標準，遺產稅免稅額仍是1,333萬元、贈與稅免稅額仍是每人每年244萬元，配偶扣除額、直系親屬扶養扣除額等各項標準也維持不變。

國稅局解釋，這些項目物價漲幅尚未達到應調整標準，因此維持不變。

國稅局提醒，高資產族群若有大筆財產需要規劃繼承或贈與，應注意此次稅制調整，及早評估可能稅務影響，才能做出最有利的財產傳承規劃。

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