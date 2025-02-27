快訊

再發聲！加墨關稅3月4日如期實施 川普：中國大陸將被徵收額外10%

台中營利事業銷售家數大增3.5萬家 成長數居六都第一

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
台中市營利事業銷售家數與銷售額近六年成長概況。資料來源：台中市經發局
台中市營利事業銷售家數與銷售額近六年成長概況。資料來源：台中市經發局

根據財政部最新公布資料顯示，台中市去年營利事業銷售家數為23萬3,292家，年成長數達5,493家，而自市長盧秀燕108至113年任期成長數則高達3萬5,801家，雙雙拿下六都第一好成績，展現台中蓬勃商業動能。

另外，反映企業獲利的營利事業銷售額，亦從4.29兆成長至5.7兆元，大增1.41兆元，顯示企業獲利亮眼，富市台中實至名歸。

台中市經發局長張峯源表示，營利事業稅籍家數的變動，與城市經濟熱度息息相關，一個城市是否有人口紅利加持、建設完善或交通便利等，往往是吸引商家開店或企業設立據點的重要因素。

台中市自108年以來吸引公司行號、人口持續移入，儼然成為全台開店熱區，不僅銷售家數大增，銷售額更自110年以5.07兆突破5兆大關後持續攀升，去年一舉來到5.7兆元，盧秀燕市長任內大增1.41兆元，成長幅度約33%，顯示台中企業獲利呈現穩定成長趨勢。

張峯源指出，分析去年銷售額前三大產業，批發零售業部分，台中是大中部地區消費核心，又挾破286萬人口紅利強大消費潛力，零售賣場好市多台中店長期高居全球最賺錢門市，驚人消費力甚至引發美國CEO好奇專程來台探訪，更吸引日商三井、廣三、漢神百貨等搶進台中，去年整體百貨市場營業額直逼千億。

製造業部分，經濟部投資台灣三大方案，台中市以341家持續領先全台，受惠AI應用持續擴張，半導體相關供應鏈不斷加碼投資擴大產能，台中投資就超過千億。

營建工程業部分，雖受打房政策致市場交易趨緩，但廠辦和政府基礎建設需求不減，銷售額仍然相當亮眼，台中去年核發建築物使用執照面積為510萬9,022平方公尺，六都第二，相對112年成長177萬8,774平方公尺，成長幅度高居六都第一。

經發局補充，近期雖有美中貿易戰加劇、川普關稅政策等國際情勢波動，但在AI浪潮加持之下，許多半導體供應鏈產業持續進駐台中，如氣體、化學品、材料、設備零配件及廢棄物處理等，可預期未來3至5年內，台中經濟將受惠各大投資案陸續投產而穩健成長。

經發局強調，市府將持續打造宜居城市，引進高附加價值產業，創造穩定及高薪就業機會，帶動經濟正循環。

台中營利事業銷售家數在市長盧秀燕就任以來成長3萬5,801家，拿下六都第一。台中市政府提供
台中營利事業銷售家數在市長盧秀燕就任以來成長3萬5,801家，拿下六都第一。台中市政府提供

消費

延伸閱讀

盧秀燕日本行第三天訪名古屋巨蛋 簽訂友好交流備忘錄

盧秀燕訪日第二天參觀札幌巨蛋 驚嘆棒球、足球、滑雪多功能

盧秀燕訪日首站火腿隊北海道主場 對這張椅子印象深刻

【重磅快評】賴清德烤肉扯盧秀燕 民進黨得了恐盧症！

相關新聞

妻子漏報亡夫收入挨罰！國稅局籲申報前必做一動作

財政部南區國稅局近日查核發現，一名婦人的丈夫在年中過世，她以為申報遺產稅後便無須再未申報丈夫所得稅，被國稅局查出先生的生...

停業前夕 別漏報營業稅

財政部高雄國稅局表示，營業人若因生意不佳，想要申請停業，應留意營業稅申報三大注意事項。第一，停業「前」無論有無銷售額都要...

受贈不動產出售 留意稅事

財政部高雄國稅局提醒，個人受贈取得適用房地合一稅制的不動產，未來出售時要留意稅額計算方式，有兩大重點。首先，只能減除個人...

準時繳娛樂稅 享1%獎勵金

屏東縣財稅局表示，依法代徵娛樂稅並按時繳納的業者，可享有1％獎勵金，代徵人務必在規定期限內完成繳納，以免權益受損。

獨資商號轉移存貨 應開發票

財政部台北國稅局表示，獨資商號變更負責人時，儘管統一編號未更動，但若原負責人將存貨及固定資產移轉給新負責人，仍須依法開立...

默默捐款13年…去年國庫收到119萬元愛心捐款 「這三人」共捐143萬

財政部國庫署26日公布2024年的捐款統計，共有83筆捐款，總金額為119萬4,401元，較2023年減少118萬元，今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。