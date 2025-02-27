台中營利事業銷售家數大增3.5萬家 成長數居六都第一

根據財政部最新公布資料顯示，台中市去年營利事業銷售家數為23萬3,292家，年成長數達5,493家，而自市長盧秀燕108至113年任期成長數則高達3萬5,801家，雙雙拿下六都第一好成績，展現台中蓬勃商業動能。

另外，反映企業獲利的營利事業銷售額，亦從4.29兆成長至5.7兆元，大增1.41兆元，顯示企業獲利亮眼，富市台中實至名歸。

台中市經發局長張峯源表示，營利事業稅籍家數的變動，與城市經濟熱度息息相關，一個城市是否有人口紅利加持、建設完善或交通便利等，往往是吸引商家開店或企業設立據點的重要因素。

台中市自108年以來吸引公司行號、人口持續移入，儼然成為全台開店熱區，不僅銷售家數大增，銷售額更自110年以5.07兆突破5兆大關後持續攀升，去年一舉來到5.7兆元，盧秀燕市長任內大增1.41兆元，成長幅度約33%，顯示台中企業獲利呈現穩定成長趨勢。

張峯源指出，分析去年銷售額前三大產業，批發零售業部分，台中是大中部地區消費核心，又挾破286萬人口紅利強大消費潛力，零售賣場好市多台中店長期高居全球最賺錢門市，驚人消費力甚至引發美國CEO好奇專程來台探訪，更吸引日商三井、廣三、漢神百貨等搶進台中，去年整體百貨市場營業額直逼千億。

製造業部分，經濟部投資台灣三大方案，台中市以341家持續領先全台，受惠AI應用持續擴張，半導體相關供應鏈不斷加碼投資擴大產能，台中投資就超過千億。

營建工程業部分，雖受打房政策致市場交易趨緩，但廠辦和政府基礎建設需求不減，銷售額仍然相當亮眼，台中去年核發建築物使用執照面積為510萬9,022平方公尺，六都第二，相對112年成長177萬8,774平方公尺，成長幅度高居六都第一。

經發局補充，近期雖有美中貿易戰加劇、川普關稅政策等國際情勢波動，但在AI浪潮加持之下，許多半導體供應鏈產業持續進駐台中，如氣體、化學品、材料、設備零配件及廢棄物處理等，可預期未來3至5年內，台中經濟將受惠各大投資案陸續投產而穩健成長。