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妻子漏報亡夫收入挨罰！國稅局籲申報前必做一動作

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
國稅局提醒申報配偶或扶養者生前所得前，一定要雙重確認，以免漏報。圖／聯合報系資料照片
國稅局提醒申報配偶或扶養者生前所得前，一定要雙重確認，以免漏報。圖／聯合報系資料照片

財政部南區國稅局近日查核發現，一名婦人的丈夫在年中過世，她以為申報遺產稅後便無須再未申報丈夫所得稅，被國稅局查出先生的生前有一筆100萬元所得，結果導致該筆營利所得漏報，不過考量到婦人並非故意，最終從輕裁罰。

南區國稅局分享，近期查獲一名甲君在2023年過世並完成除戶登記，當年度仍有營利所得100萬元，因為甲君2023年12月31日已無戶籍資料，隔年5月妻子乙君辦理綜合所得稅申報時，無法透過國稅局的系統查調甲君的所得資料。

乙君誤以為已申報遺產稅，就不需要再報所得稅，結果導致該筆營利所得漏報，不僅需補繳稅額，還被處以罰款。

國稅局官員解釋，年度內過世且已除戶者，其所得資料不會自動併入生存配偶的申報資料，生存配偶要記得再次確認配偶或扶養親屬，生前是否還有未申報的所得，再合併申報死亡者的所得。

若要查調死亡者的所得及扣除額資料，官員說，繼承人可於申報期間攜帶相關文件至國稅局查詢，包括繼承人身分證或居留證正本、死亡者的除戶謄本等證明文件，主動查詢並辦理所得稅申報，以避免日後補稅與罰款的困擾。

國稅局 所得稅 遺產稅

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