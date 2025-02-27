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獨資商號轉移存貨 應開發票

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

財政部台北國稅局表示，獨資商號變更負責人時，儘管統一編號未更動，但若原負責人將存貨及固定資產移轉給新負責人，仍須依法開立統一發票並申報繳納營業稅，以免觸法受罰。

國稅局解釋，獨資商號雖以商號名義對外營業，但並非法人組織，其權利義務主體實際上是負責人本人，所以當獨資商號變更負責人時，本質上是商號權利義務轉讓，不只是單純人員更替。

因此依營業稅法施行細則，原負責人將商號內存貨及固定資產移轉給新負責人時，無論是否收取對價，都應視為銷售行為，按當時市價計算銷售額，開立統一發票並申報營業稅。

舉例說，甲獨資商號為使用統一發票營業人，其負責人張三與李四簽訂讓渡契約，約定將商號經營權轉讓給李四，並將市值100萬元存貨與固定資產一併移轉，此情況下，張三應以甲商號名義開立三聯式統一發票，銷售額100萬元，營業稅額5萬元，交付李四後報繳營業稅。

國稅局 營業稅 統一發票

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