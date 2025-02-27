準時繳娛樂稅 享1%獎勵金

屏東縣財稅局表示，依法代徵娛樂稅並按時繳納的業者，可享有1％獎勵金，代徵人務必在規定期限內完成繳納，以免權益受損。

《娛樂稅法》第11條規定，代徵人如按時代徵並繳納娛樂稅，主管機關應給予代徵稅款1%獎勵金。

財稅局說明，娛樂稅代徵人申報繳納方式包括自動報繳，申請自動報繳的代徵人，應於次月10日前完成申報並繳納娛樂稅；查定課徵業者，財稅局每月寄發繳款書，並於月底前送達代徵人，限次月10日前繳納。若是臨時舉辦娛樂活動，則依代徵人申報資料計算應繳稅額，財稅局寄發繳款書，代徵人須在指定期限內完成繳納。

財稅局提醒，若逾期繳納，不僅無法享有獎勵金，還可能面臨罰則，依《稅捐稽徵法》規定，每逾三日，按滯納稅額加徵1%滯納金，最高可達15%；超過30日未繳，將移送行政執行機關強制執行，可能影響信用及財務。