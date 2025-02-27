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受贈不動產出售 留意稅事

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
財政部高雄國稅局提醒，個人受贈取得適用房地合一稅制的不動產，未來出售時要留意稅額計算方式，有兩大重點。聯合報系資料照
財政部高雄國稅局提醒，個人受贈取得適用房地合一稅制的不動產，未來出售時要留意稅額計算方式，有兩大重點。聯合報系資料照

財政部高雄國稅局提醒，個人受贈取得適用房地合一稅制的不動產，未來出售時要留意稅額計算方式，有兩大重點。首先，只能減除個人持有期間的土地漲價總數額；其次，受贈時繳納的土增稅可列為費用扣除。

高雄國稅局表示，個人出售適用房地合一新制的房屋或土地時，課稅所得額計算方式是成交價額扣除原始取得成本，也就是受贈時的房屋評定現值及公告土地現值，再減除相關必要費用，如仲介費、代書費等，再減掉個人持有期間的土地漲價總數額。

過去常見錯誤，是將贈與人（也就是前手）持有期間的土地漲價總數額也列為減除項目，導致漏稅。

此外國稅局提醒，受贈時繳納的土增稅，屬於個人取得土地的成本，可以列為費用扣除。

舉例來說，張先生的父親在2021年6月贈與他一筆房屋與土地，張先生繳納土增稅75萬元。後來他在2024年7月出售該房地，申報房地合一所得稅時，將父親持有期間累積的土地漲價總數額295萬元列為減除項目，經國稅局審核後，剔除這筆金額；不過同時，張先生未將受贈時繳納的土增稅列為成本，國稅局也補認。

最終經重新計算後，張先生所漏所得額為220萬元（295萬元 – 75萬元），持有期間超過二年、未超過五年，適用35%稅率，需補稅77萬元（220萬元 × 35%）。

國稅局呼籲，個人出售房地時，應依規定計算交易所得或損失，並確保正確申報可扣除項目，尤其是土地漲價總數額，避免錯誤導致補稅；同時也別忽略自身權益，像是受贈時繳納的土增稅，就可以列報。

國稅局 土增稅 房地合一稅

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