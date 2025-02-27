停業前夕 別漏報營業稅

財政部高雄國稅局表示，營業人若因生意不佳，想要申請停業，應留意營業稅申報三大注意事項。第一，停業「前」無論有無銷售額都要申報；第二要向國稅局申請核備，停業期間免申報；第三，若提前復業就要恢復申報。

高雄國稅局表示，有轄區內店家向國稅局詢問，因生意欠佳，已連續數月沒有營業收入，準備申請暫時停業，但停業前這段期間，因沒有銷售額，是否可免申報營業稅？國稅局解釋，停業前即使沒有營業收入，仍應按規定完成申報，以免受罰。

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國稅局表示，根據《加值型及非加值型營業稅法》規定，營業人無論是否有銷售額，應每兩個月申報一次營業稅，並於次期開始15日內，向國稅局申報銷售額及應納或溢付營業稅額，如有應納稅額，應先繳納後再辦理申報。

若營業人未依規定期限申報營業稅，將依規定處罰，申報逾期未滿30日，每逾二日，按應納稅額加徵1%滯報金，最低1,200元，最高1.2萬元。

若申報逾期超過30日，將按核定應納稅額加徵30%怠報金，最低3,000元，最高3萬元；若該期無應納稅額，滯報金為1,200元，怠報金則為3,000元。

舉例來說，甲公司生意差，2024年11月至12月無銷售額，並已向國稅局申請自2025年1月1日起暫時停業一年，公司以為既然沒有營業收入，又已申請停業，就不需要申報營業稅，因此未在2025年1月15日前申報，經國稅局查獲。

甲公司遲至2025年2月10日才補申報，雖未逾30日，且無應納營業稅額，仍被依規定處以1,200元滯報金。