默默捐款13年…去年國庫收到119萬元愛心捐款 「這三人」共捐143萬

財政部國庫署26日公布2024年的捐款統計，共有83筆捐款，總金額為119萬4,401元，較2023年減少118萬元，今年的單筆最高捐款金額為25萬元，過去13年中有三位長期捐款者，捐款共達215筆、143萬元。

據《公益勸募條例》的規定，這些捐款資料已經公開放在國庫署的網站上，國庫署表示，當中央政府各機關收到外界的捐款時，如果捐款有指定用途，會由相關單位負責，如果沒有指定用途，捐款則會交由國庫署接收，並全數存入國庫，用來推動國家的各項政務。

國庫署提醒，如果捐款人在捐款時提供了身分證統一編號，國庫署每年會在2月底前，透過「扣除額電子資料交換系統」，將捐款人的捐款總額上傳，讓捐款人能夠在報稅時查詢或直接帶入捐贈扣除額資料，簡化報稅流程。

國庫署官員表示，和去年相比，2023年度的捐款金額有所減少，2023年一共收到82筆捐款，金額總計238萬元，而2024年捐款筆數稍微增加至83筆，但總金額下降了118萬元，今年的最大筆捐款金額為25萬元。