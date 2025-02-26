快訊

台新投信董座外遇人妻 傳私處照「我們是色色情侶」判賠25萬

郭富城愛妻米蘭遭搶緊急求救！一下飛機「證件＋卡全被搶」

華航也跟進了！3月起國籍航空全面禁止航程使用行動電源

默默捐款13年…去年國庫收到119萬元愛心捐款 「這三人」共捐143萬

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
國庫去年收到捐款較前年略微下降。圖／聯合報系資料照片
國庫去年收到捐款較前年略微下降。圖／聯合報系資料照片

財政部國庫署26日公布2024年的捐款統計，共有83筆捐款，總金額為119萬4,401元，較2023年減少118萬元，今年的單筆最高捐款金額為25萬元，過去13年中有三位長期捐款者，捐款共達215筆、143萬元。

據《公益勸募條例》的規定，這些捐款資料已經公開放在國庫署的網站上，國庫署表示，當中央政府各機關收到外界的捐款時，如果捐款有指定用途，會由相關單位負責，如果沒有指定用途，捐款則會交由國庫署接收，並全數存入國庫，用來推動國家的各項政務。

國庫署提醒，如果捐款人在捐款時提供了身分證統一編號，國庫署每年會在2月底前，透過「扣除額電子資料交換系統」，將捐款人的捐款總額上傳，讓捐款人能夠在報稅時查詢或直接帶入捐贈扣除額資料，簡化報稅流程。

國庫署官員表示，和去年相比，2023年度的捐款金額有所減少，2023年一共收到82筆捐款，金額總計238萬元，而2024年捐款筆數稍微增加至83筆，但總金額下降了118萬元，今年的最大筆捐款金額為25萬元。

回顧近五年，2021年捐款筆數最多，達165筆，而2020年則是捐款金額最高，達523萬元。過去13年中，也有三位長期捐款者，分別是永創科技捐款33筆，總金額27萬元；朱姓自然人捐款92筆，總金額38萬元；以及涂姓自然人捐款90筆，總金額78萬元。

國庫署公布近五年捐款件數與金額。國庫署提供
國庫署公布近五年捐款件數與金額。國庫署提供

國庫署 捐款

延伸閱讀

財政部超徵5283億元…支持還稅於民？侯友宜：樂觀其成

政院核定一銀總經理李嘉祥升台企銀董座？ 財政部這樣說

【專家之眼】大家看過來，超徵的稅收在這裡

台人持中國身分證30多例 內政部：10人遭廢台灣戶籍

相關新聞

稅收超徵5283億 藍營喊普發現金1萬元！財政部回應了

去年度國家稅收實徵數再創新高，超過預算目標新台幣5,283億元，國民黨立法院黨團主張全民普發現金1萬元；財政部國庫署官員...

默默捐款13年…去年國庫收到119萬元愛心捐款 「這三人」共捐143萬

財政部國庫署26日公布2024年的捐款統計，共有83筆捐款，總金額為119萬4,401元，較2023年減少118萬元，今...

預售屋完工轉售 留意持有期

民眾購入預售屋後轉售成屋，房地合一所得稅該如何計算？財政部高雄國稅局表示，預售屋與成屋為不同交易標的，持有期間計算方式也...

獨資執業者 薪資不得列報

財政部台北國稅局表示，獨資經營的執行業務者，以及私人辦理的補習班、幼兒園、養護院、療養院等其他所得者，負責人不得將自己的...

遷戶籍 牽動社福補助

囤房稅2.0新制去年7月上路，基隆稅務局指出，針對適用1.2％優惠稅率的自住房屋，新增戶籍設立要件，但民眾應留意，戶籍設...

牌照稅裁罰 更彈性化

新北市稅捐處表示，過去使用牌照稅違規罰鍰都是以固定倍數計算，無論違規情節輕重，罰則都一樣，經過修法後改為「彈性倍數」，稽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。