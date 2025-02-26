稅收超徵5283億 藍營喊普發現金1萬元！財政部回應了

去年度國家稅收實徵數再創新高，超過預算目標新台幣5,283億元，國民黨立法院黨團主張全民普發現金1萬元；財政部國庫署官員對此回應，這些額外的收入必須繳入國庫，無法用來挪作他用。

官員強調，超徵的5千多億新台幣並非完全來自中央政府，部分金額亦包括地方政府的稅收，實徵數高於預算數部分，這些額外的收入必須繳入國庫，無法用來挪作他用，根據相關規定，普發現金的方案應該是針對稅出部分進行評估，而非單純根據超徵的稅入進行決策。

官員指出，實徵數超過預算意味著政府當年度無需額外借款來應付財政需求，除了償還舊有債務外，還可能增加本期的還本數字，至於如何處理這些超徵的資金，財政部將在今年7月依照審計部的結果來審訂並作為未來政策的參考，並根據優先順序編列預算，未來將根據審計部的審訂結果進一步調整財政規劃。