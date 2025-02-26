快訊

台新投信董座外遇人妻 傳私處照「我們是色色情侶」判賠25萬

郭富城愛妻米蘭遭搶緊急求救！一下飛機「證件＋卡全被搶」

華航也跟進了！3月起國籍航空全面禁止航程使用行動電源

稅收超徵5283億 藍營喊普發現金1萬元！財政部回應了

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
財政部日前公布去年稅收實徵淨額，超徵5,283億元台幣。圖／本報資料照片
財政部日前公布去年稅收實徵淨額，超徵5,283億元台幣。圖／本報資料照片

去年度國家稅收實徵數再創新高，超過預算目標新台幣5,283億元，國民黨立法院黨團主張全民普發現金1萬元；財政部國庫署官員對此回應，這些額外的收入必須繳入國庫，無法用來挪作他用。

官員強調，超徵的5千多億新台幣並非完全來自中央政府，部分金額亦包括地方政府的稅收，實徵數高於預算數部分，這些額外的收入必須繳入國庫，無法用來挪作他用，根據相關規定，普發現金的方案應該是針對稅出部分進行評估，而非單純根據超徵的稅入進行決策。

官員指出，實徵數超過預算意味著政府當年度無需額外借款來應付財政需求，除了償還舊有債務外，還可能增加本期的還本數字，至於如何處理這些超徵的資金，財政部將在今年7月依照審計部的結果來審訂並作為未來政策的參考，並根據優先順序編列預算，未來將根據審計部的審訂結果進一步調整財政規劃。

新台幣 普發現金 財政部

延伸閱讀

砍預算又要發現金 綠：藍地方縣市應先發

金控下投信另類公公併官方報告出爐 綜效不足 維持現狀

財政部超徵5283億元…支持還稅於民？侯友宜：樂觀其成

新竹棒球場廢棄物堆如山 藍營議員：終於有機會挖出來給大家看

相關新聞

稅收超徵5283億 藍營喊普發現金1萬元！財政部回應了

去年度國家稅收實徵數再創新高，超過預算目標新台幣5,283億元，國民黨立法院黨團主張全民普發現金1萬元；財政部國庫署官員...

默默捐款13年…去年國庫收到119萬元愛心捐款 「這三人」共捐143萬

財政部國庫署26日公布2024年的捐款統計，共有83筆捐款，總金額為119萬4,401元，較2023年減少118萬元，今...

預售屋完工轉售 留意持有期

民眾購入預售屋後轉售成屋，房地合一所得稅該如何計算？財政部高雄國稅局表示，預售屋與成屋為不同交易標的，持有期間計算方式也...

獨資執業者 薪資不得列報

財政部台北國稅局表示，獨資經營的執行業務者，以及私人辦理的補習班、幼兒園、養護院、療養院等其他所得者，負責人不得將自己的...

遷戶籍 牽動社福補助

囤房稅2.0新制去年7月上路，基隆稅務局指出，針對適用1.2％優惠稅率的自住房屋，新增戶籍設立要件，但民眾應留意，戶籍設...

牌照稅裁罰 更彈性化

新北市稅捐處表示，過去使用牌照稅違規罰鍰都是以固定倍數計算，無論違規情節輕重，罰則都一樣，經過修法後改為「彈性倍數」，稽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。