遷戶籍 牽動社福補助

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

囤房稅2.0新制去年7月上路，基隆稅務局指出，針對適用1.2％優惠稅率的自住房屋，新增戶籍設立要件，但民眾應留意，戶籍設立不只影響房屋稅率，也與許多政府補助密切相關，民眾遷戶籍時須綜合考量。

稅務局說明，民眾若希望享有自住房屋優惠稅率，須滿足一系列條件，包括房屋須是自用住宅，且不涉及出租或營業使用，該房屋僅限本人、配偶及未成年子女居住，且本人、配偶或直系親屬須在該住所設戶籍，若無設立戶籍，該房屋將被視為非自住，需適用非自住住家稅率，最高達4.8%。

稅務局提醒，許多社會福利措施如老年津貼、育兒補助等，都有規定戶籍要件，若戶籍移動，可能牽動申領補助資格。例如家中若有身心障礙者使用車輛，享有免牌照稅優惠，車主須與身障者同一戶籍，否則將無法繼續享受免稅優惠。

稅務局強調，據新制規定，納稅人應在今年3月24日前遷入戶籍並申報，當年度才能享自住優惠。

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