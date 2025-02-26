獨資執業者 薪資不得列報

財政部台北國稅局表示，獨資經營的執行業務者，以及私人辦理的補習班、幼兒園、養護院、療養院等其他所得者，負責人不得將自己的薪資費用列入事業開支，日常膳食費用也不得列報為伙食費，以免違反相關規定，導致申報時被剔除補稅。

台北國稅局說明，根據《執行業務所得查核辦法》規定，執行業務者原則上不可將自身薪資列入事業開支，唯一例外是聯合執行業務，如會計師或律師事務所合夥經營，且在契約中明確約定薪資時，才能在合理範圍內核實認列。

此外，私人辦理的補習班、幼兒園、養護院與療養院所，若不符合免稅資格，其所得稅計算也適用執行業務所得查核辦法相關規定，這類機構負責人同樣不得將自己支領的薪資列入費用。

至於日常伙食費，財政部早在1978年就函釋明確指出，執行業務者膳食費用屬於個人生活開支，不屬於事業必要費用，因此不得作為成本或費用扣除。

台北國稅局舉例，最近查核某幼兒園申報2022年其他所得時，發現該園負責人將薪資支出24萬元與伙食費2萬8,800元列入費用，合計26萬8,800元，但這些費用不符規定，稅務機關依法將其剔除，不予認列為該幼兒園開支，因此負責人須補稅。

國稅局呼籲，獨資經營的執行業務者及其他所得者，在辦理年度所得稅結算申報時，應遵循相關法規，不得將自身薪資或日常伙食費列報為事業費用，否則將面臨稅務機關剔除費用、補稅甚至可能產生罰款的情形。