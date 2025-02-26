預售屋完工轉售 留意持有期

民眾購入預售屋後轉售成屋，房地合一所得稅該如何計算？財政部高雄國稅局表示，預售屋與成屋為不同交易標的，持有期間計算方式也不同，個人持有預售屋至成屋出售時，應以成屋取得日作為持有期間起算點，不能納入預售屋持有期間。

房地合一稅制下，持有期間是適用稅率多寡的關鍵。高雄國稅局說明，當個人購買預售屋，並在建案完工交屋後轉售，計算房地合一所得稅時，持有期間只能從成屋所有權移轉登記日起算，至出售並完成所有權移轉登記日為止。

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舉例來說，小美2021年3月1日與建設公司簽約買入預售屋，該建案2021年底完工，2022年2月1日完成成屋所有權移轉登記，正式完成過戶，那就是從這一天起算持有期間，2022年12月30日出售成屋，並完成所有權移轉登記。

國稅局解釋，小美成屋持有期間為2022年2月1日至2022年12月30日，共11個月，未滿兩年，依房地合一稅制規定，應適用45%稅率課徵所得稅。

據現行房地合一稅制，個人出售2016年1月1日後取得房屋或土地，稅率依持有期間長短而有所不同，持有二年內，適用45%稅率；持有超過二年但未滿五年，適用35%稅率；持有超過五年但未滿十年，適用20%稅率；持有超過十年，適用15%稅率。

國稅局提醒，據《所得稅法》規定，交易適用房地合一稅制的房屋及土地，應依實際持有期間計算適用稅率，並在房屋、土地完成所有權移轉登記日次日起30日內，辦理房地合一所得稅申報。

國稅局補充，申報時，納稅人應備妥房地合一所得稅申報書、買賣契約書影本、其他相關證明文件，如付款憑證等，若有應納稅額，須附繳納收據，且即使交易結果無須繳納稅款，個人仍須辦理房地合一所得稅申報，以免影響日後的稅務紀錄。

國稅局建議，民眾在進行房地交易前，應先確認房屋持有期間與適用稅率，以免因誤解規定而產生較高稅負或遭補稅處罰。