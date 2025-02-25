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公開收購又一宗！全心投控每股25元、溢價5.7% 收購三發地產兩成股權

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

上櫃營建股全心投控（2718）25日公告將以每股25元、溢價5.7%，自2月27日至3月19日止公開收購三發地產（9946）二成股權，收購金額上看約16.33億元。

全心投控表示，將自2月27日至3月19日止，將以每股25元公開收購三發地產二成股權、約6,531.1萬股，收購金額上看約16.33億元；據全心投控公告，若最終股權收購未達預定收購數量，但已達1,632.8萬股、即約5%股權時，則仍成就本次公開收購條件。

全心投控將以每股25元公開收購三發地產兩成股權，以25日收盤價23.65元來算、全心投控是以溢價率5.7%進行公開收購。

全心投控董事長楊顯玲、董事之法人代表人鍾鼎晟與鍾鼎興同樣是三發地產股東，另外鍾鼎晟與鍾鼎興亦擔任三發董事，依公司法第206條準用同法第178條規定，不參與本次公開收購案之討論及表決。

三發地產25日同步公布2024年年報，2024年營收約達20.31億元，毛利率約35.2%，稅後純益約達3.75億元，較2023年0.89億元大增3.2倍，每股稅後純益（EPS）達1.15元。

全心投控今董事會同步公告2024年年報，2024年營收達42.51億元，毛利率約高達81%，稅後純益約達30.94億元，較2023年6.82億元激增3.53倍，獲利超過公司自結數，每股稅後純益（EPS）高達35.33元、大幅優於2023年7.9元，穩坐營建股每股獲利王寶座。

溢價 營建股

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