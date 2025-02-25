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台南媽遷出戶籍卡學區卻慘失優稅 稅務局教這招能解

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
房市示意圖。記者游智文攝影
房市示意圖。記者游智文攝影

房屋稅新制將於今年5月1日正式實施，一名台南市張小姐詢問，自己僅有一間自住房屋，不過因為學區或其他補助因素，未在該處設立戶籍，是否就無法適用全國單一自住1％的優惠稅率？稅務局對此回應，該情形確實無法適用，如果將配偶或直系親屬戶籍遷入，將有機會享有優稅資格。

張小姐詢問，她僅有一間房子，且與家人在該處居住多年，但因為學區或其他補助因素，未在該處設立戶籍，是否還能保有全國單一自住1％的優惠稅率？

稅務局對此進行解釋，若房屋雖有居住事實，但未遷入本人、配偶或直系親屬戶籍，仍無法享受1％的優惠稅率。

稅務局補充，若要適用全國單一自住優惠稅率1％，必須符合包括本人、配偶或未成年子女在全國僅擁有一間房屋；該房屋房屋現值在當地規定金額以下（台南市2025年的上限為152萬6,900元）；必須滿足自住三大要件，本人、配偶或直系親屬實際居住，並完成戶籍登記，房屋不得出租或供營業使用。

稅務局提醒，儘管有實際居住事實，但未設立戶籍登記者，將無法享有優惠稅率，因此，像張小姐這類情形的居民，可於3月24日前，將自己或配偶以及同住的父母戶籍遷入，以確保能享有新制優惠稅率。

學區 房屋稅

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