在中國擁高資產注意 勤業眾信教你三招避開稅務風險

自從中國大陸於2022年向經濟合作與發展組織（OECD）提交「反避稅公約」後，高淨值人士的境外收入和資產變得愈加透明；勤業眾信稅務部的資深會計師徐曉婷指出，兩岸三地投資經營的台籍高淨值人士，尤其是涉及多國稅務居民身份和資產擁有者，除了需關注稅務風險外，還應該考慮如何合理、安全地進行財富傳承。

徐曉婷指出，在中國大陸的高淨值人士中，常見的稅務和財務風險包括股權轉讓，為降低個人所得稅，部分人士會通過陰陽合同，以低於市場公允價格轉讓股權；資產轉移，設立離岸公司並通過關聯交易來轉移資產，以減少稅款；海外收益，在免稅地區設立公司，間接控制外國公司，並選擇不分配股利，將收入留存；違規換匯，通過「地下錢莊」或私下交換方式，進行不合規的外匯交易。

這些行為雖然在短期內可能達到節稅效果，但在全球反避稅環境下，隨著稅務監管的加強，這些做法可能帶來補稅和處罰風險，甚至影響財產的順利傳承。

徐曉婷建議，長期在中國大陸經營的台籍高淨值人士，應該及早進行稅務規劃，並關注三大重點，第一，檢視稅收身份，關注課稅範圍， 即便擁有台灣護照，台籍人士也可能成為中國大陸的稅務居民，根據中國的稅法標準，若台灣人士在中國大陸有住所，或在中國居住滿一年，即可視為稅務居民，若這些台籍人士在兩岸間同時擁有稅務居民身份，可能需要面對雙重課稅的問題，並應主動申報全球所得。

第二，評估境外收益風險及資產傳承，由於中國大陸和台灣均有對外國公司（CFC）的規定，且兩岸均參與了全球金融資訊交換（CRS），這使得高淨值人士的境外資產和收入的透明度提高。因此，建議台籍高淨值人士應根據最新法令，重新評估其境外收益和資產的持有模式，確保符合相關法律規定，減少偷逃稅的風險。

第三，盤點資產，做好贈與與繼承安排，中國大陸目前並未設立專門部門提供資產查詢服務，徐曉婷建議高淨值人士應定期盤點在中國的資產，避免意外發生時無法追蹤。儘管中國尚未開徵遺贈稅，但對於近親之間的股權或不動產贈與，仍需繳納印花稅及契稅。而在台灣，若符合遺贈稅法的課稅標準，則仍需申報台灣的贈與稅。此外，若高淨值人士的遺產涉及中國大陸，繼承時須遵循中國的《繼承法》，而非台灣的《民法》規定，因此，提前設立遺囑並公證，以確保遺產依照個人意願分配，變得尤為重要。

徐曉婷強調，隨著全球稅務透明化的趨勢，面對日益嚴格的國際稅收監管，高淨值人士應隨時關注各國稅法的變化，及時調整財稅策略，確保稅務合規。當財富累積到一定規模後，除了保護和增長財富外，如何有效地將財富安全傳承給合適的繼承人，亦是當前重要議題。常見的財富傳承工具包括股權規劃、遺囑、信託、保險等，而對於擁有龐大家族事業的高淨值人士，家族辦公室已成為管理財富和家族事業的最佳選擇。