印度2025年預算案新稅制 資誠：對海外企業是一大利多

印度政府於2025年2月初公布2025/25財政年度預算案，提出多項經濟發展政策，包括稅制優化、農業支持、科技創新投資，以及促進電子與電動車產業出口等措施，將2025年4月1日起生效。專家提醒，台灣企業若計劃透過技術轉移、技術合作或技術參股等方式進入印度市場，應及早評估本次修法影響，並將稅務風險納入合約設計，確保財務與合規管理無虞。

針對海外企業技術轉移（技轉）問題，印度政府提案新增《所得稅法》第44BBD條款，簡化稅務計算，減輕行政負擔，提升外國企業在印度市場的可預測性。

印度積極推動電子製造與技術產業，希望成為全球電子系統設計與製造中心。然而，現行稅制對海外企業技轉印度的稅務負擔沉重，尤其當企業需要派員赴印進行技術支援時，容易被認定為在印度設立「常設機構（Permanent Establishment, PE）」，導致稅率不確定，若無「常設機構」，印度企業支付的技術授權金或服務費適用10%固定稅率（依台印租稅協定）；行政成本高，若構成「常設機構」，則必須進行稅籍登記，依38.22%稅率計算「真實利潤」，並維持完整的帳務與憑證，增加合規壓力；難以舉證成本，海外企業難以分攤印度境內外的技轉成本，導致實際稅負難以預測，影響投資決策。

為了降低企業負擔，2025預算案提案新增《所得稅法》第44BBD條款，針對向印度特定企業技轉的外國企業提供更簡單的稅務處理方式，適用對象為非印度企業，向經印度電子與資訊技術部認可並執行特定製造計畫的公司提供技術或服務。

稅務計算可選擇按技轉收入的25%作為應稅利潤，適用38.22%稅率，即最終稅負固定為總收入的9.56%（25% × 38.22%）；減少行政負擔，企業無須主張成本與費用，可避免複雜的帳務與扣繳問題，提升稅務管理的便利性。

資誠聯合會計師事務所印度及東協市場服務會計師鮑敦川指出，該修法若能適用於所有來自印度的技術授權金與技術服務費，則企業稅負將更加穩定可預測，甚至低於現行10%稅率上限，對海外企業是一大利多。

不過，目前44BBD條款未明確規定技轉方是否仍構成「常設機構」，鮑敦川建議，若企業在印度仍需設立「常設機構」，仍需進行稅籍登記、遵守印度扣繳稅務規定、針對「常設機構」內外的收益與成本進行分帳與申報。