高價住宅稅新標準上路 信義房屋提醒「這樣」也符合

財政部19日公布「一一三年度個人出售房屋之財產交易所得計算規定」，所謂的「豪宅稅」認定門檻再調整，除延續原有總價門檻外，新增每坪單價認定標準，引發網路熱議。信義地政士聯合事務所執行經理葉惠玲指出，高價住宅認定標準新制影響範圍主要是漲多、高價且沒有取得成本的房屋，一般中古屋交易不受影響，不過扣除車位後買賣，房屋單價達標，也適用新標準課稅，這是許多屋主可能忽略的情況。

葉惠玲表示，目前許多民眾出現兩個主要誤解：首先是認為政策影響所有老屋，實際上僅高價老屋受到影響，一般低價或低單價中古屋基本不受波及；其次是誤以為政策會影響老屋貸款條件，房貸是央行針對高總價房屋與財政部公布標準略有不同定義。

根據財政部最新標準，台北市單坪120萬元以上、新北市75萬元以上、六都及新竹地區50萬元以上，倘若不是核實申報或房地合一稅，就可能要適用新的規定，總價標準方面，台北市維持6,000萬元以上、新北市4,000萬元以上、其餘四都及新竹地區3,000萬元以上。其他縣市考量在地居住特性，總價門檻由2,000萬元調升至2,200萬元，為此次唯一放寬項目。適用於舊制之房屋交易所得，其中高價住宅獲利率由17%調高到20%。新制將於今年5月報稅時適用。另外一個狀況是扣掉車位以後，單坪如果符合條件，申報的稅率也要調整。

葉惠玲補充，有些物件含車位計價雖不達標準，但若扣掉車位買賣，可能單價就達標，也是受影響的對象。舉例來說，一間總價 5,800 萬、含車位 50 坪的台北房屋，單價 116 萬未達標，但若扣除5坪車位買賣，房屋本體 45 坪，單價變為 128.9 萬，超過 120 萬，因而適用新標準。

然而是否符合上述標準就一定會被以高價住宅稅率計算？葉惠玲進一步解釋，此次增修受影響是113年起個人出售之房屋，如非屬房地合一稅新制課稅範圍，辦竣產權登記，且無法提出原始取得成本的屋主，才會被以新標準課稅。換句話說，相關交易的高價住宅，若能提出原始取得成本資料，則稅額計算可依實際獲利課稅，而非直接適用高價住宅獲利率標準。