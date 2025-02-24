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澳門轉讓定價新制2026年上路 勤業眾信籲台商提前因應

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
勤業眾信聯合會計師事務所稅務部會計師王珮眞。業者提供
勤業眾信聯合會計師事務所稅務部會計師王珮眞。業者提供

澳門立法會於2024年12月16日通過《稅務法典》，正式引入轉讓定價（移轉訂價）規範，相關規定將於2026年1月1日生效。專家提醒，隨著轉讓定價規範落地，企業應提前檢視關聯交易的訂價策略，確保符合新法規範，並評估申請APA（預約定價安排）的可行性，以降低未來合規成本與稅務風險。

勤業眾信聯合會計師事務所稅務部會計師王珮眞表示，過去，澳門財政局對關聯企業交易的監管主要依賴「商業合理性與公平性」原則，缺乏具體法規支持，導致部分交易定價爭議難以裁定；修法後，關聯交易若未符合獨立交易原則，財政局可依國際通行的轉讓定價方法調整應稅所得，並可依租稅協定與對方稅務機關進行相對應調整。

王珮眞分析，根據新規，企業須在財務年度結束後9個月內準備本地檔案與相關轉讓定價文件，並保存7年，此外，所得補充稅申報書將新增「受控交易彙總表」，要求企業揭露與澳門以外關聯方的交易資訊，違規者恐面臨更高的稅務審查風險。

新法亦建立APA制度，王珮眞解釋，允許企業預先與稅務機關協議轉讓定價方法，減少未來稅務風險，企業若與關聯方交易金額超過澳門元4,000萬元（約新台幣1.5億元），可申請APA，適用期間最長5年，並可追溯至前2個課稅年度，每年企業需提交執行情況報告，APA期滿後相關資料仍須保存7年。

王珮眞指出，目前，新法僅提供轉讓定價與APA的原則性規範，關於關聯方定義、受控交易申報標準及細部執行方式仍待補充行政法規進一步明確，實務上，許多跨國企業將澳門據點視為簡單製造或貿易中心，主要利潤通常分配至其他核心功能據點，未來稅務機關是否會加強對澳門企業利潤率的審查，仍有待觀察。

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