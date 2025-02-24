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全球最低稅負、囤房稅2.0 PwC 邀專家解讀最新稅務政策

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
稅務咖啡聽Podcast合照。業者提供
稅務咖啡聽Podcast合照。業者提供

PwC Taiwan 近期推出Podcast節目「稅務咖啡聽」，由資誠聯合會計師事務所全球稅務服務會計師曾博昇主持，邀請各界專家探討台灣及國際的最新稅務政策變化。財政部賦稅署署長宋秀玲最新一集受邀分享台灣近期的重大稅制改革，包括營利事業受控外國企業（CFC）制度的實施、全球最低稅負制（GMT）的推動，以及房地產市場相關稅務政策的影響。

針對2023年正式上路的CFC制度，宋秀玲表示，首批申報已於2024年5月完成，共有2,622家企業與1,465名個人提交申報資料。為協助企業適應新制，財政部透過研討會、線上平台與諮詢服務提供輔導，並計畫透過AI技術強化查核，確保申報符合規範。

在國際稅務方面，宋秀玲指出，台灣計畫自2025年起調整大型跨國企業的所得基本稅額（AMT）至15%，以回應OECD與G20推動的全球最低稅負制，此舉旨在確保跨國企業的稅負公平，並避免其他國家對台灣企業加徵額外稅款，但未來美國政策走向仍具不確定性，台灣政府將持續關注國際發展，以調整相關應對策略。

房市部分，節目中也討論了政府近年的稅務調整對市場的影響，自2021年實施的房地合一稅2.0，針對短期房產交易加重稅負，並將預售屋及股權轉讓納入課稅範圍。統計顯示，政策上路後，短期交易（持有5年內）房產的申報件數下降約13%，顯示稅制對投機行為產生影響。

此外，2024年起上路的囤房稅2.0，則對未充分利用的住宅課以較高稅率，以鼓勵空置房屋投入租賃市場，藉此穩定房價並促進公平稅收。

租屋市場方面，政府則透過稅務優惠鼓勵房東合法申報租賃收入，並對合格租戶的房東提供減稅措施。同時，政府也加強租金申報透明度，打擊租屋市場的黑市交易，以改善租屋環境。PwC Taiwan的「稅務咖啡廳」計畫定期推出新集數，邀請產業專家深入解析最新稅務政策，為企業與個人提供更多財稅資訊。

房地合一稅 租屋

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