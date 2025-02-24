災損減免稅申請 三步驟

財政部中區國稅局提醒，個人或營利事業若因災害發生財產損失，可申請稅捐減免，而適用的災害範圍不只是颱風、地震等天災，若遭遇不可抗力災害，像是遭人為火災波及等，也可提出申請。

中區國稅局提醒，受災個人或營利事業遭受財產損失，應把握災害損失稅捐減免的三大步驟，確保順利申請減免。

首先，民眾須注意的是，在災後第一時間，應先進行「拍照存證」，這樣可為後續申請提供有力證據，記錄下損失情況照片，不僅有助於稅捐機關能清楚認定損失情況，也能提高申請減免的成功機會。

其次，須備妥相關證明文件，如「損失清單」及「維修估價單」等，這些文件將成為申請減免的依據。

最後，民眾可在災後30日內向轄區稅捐稽徵機關提出申請，並提交上述證明文件。國稅局表示，原則上都將秉持從寬、從速原則審查，協助民眾完成申請手續。