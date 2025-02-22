獨／房屋稅新制首影響 基隆2萬戶沒設籍恐多繳逾1.17倍

房屋稅新制去年7月起實施，攸關大眾權益的自住用房屋稅率，增訂須於該屋辦理戶籍登記才能適用，今年5月開徵的房屋稅首度受影響。基隆房屋稅總戶數15萬餘戶，但針對去年6月30日以前自住房屋，經篩選尚無戶籍登記逾2萬戶，稅務局寄發設籍輔導通知書，提醒要在3月24日前設籍，否則得多繳1.17倍以上房屋稅。

基隆市稅務局房屋稅科長陳怡君表示，房屋稅新制去年7月起實施，增訂須於該屋辦理戶籍登記才能適用自住用房屋稅率，今年5月開徵的房屋稅首度受影響。房屋稅新制「設有戶籍」才能享有自住房屋1.2%優惠稅率；如果是符合條件且為全國單一自住房屋，稅率還可加碼降到1.0%。

陳怡君指出，今年3月24日前，若是沒有屋主本人、配偶或直系親屬任何一人戶籍登記的自住房屋，今年5月就會按其他住家用房屋稅率2.6%到4.8%課徵房屋稅，每年房屋稅至少差1.17倍以上。

稅務局統計，基隆要繳納房屋稅總戶數約15萬餘戶，其中自用住宅占九成，非自用住宅占一成。基隆為確保民眾權益，針對113年6月30日以前自住房屋，經資料篩選尚無戶籍登記者約有2萬多戶，已2月12日起再次寄發設籍輔導通知書，提醒屋主要在3月24日前辦理戶籍登記。

稅務局表示，基隆自用住宅約13.5萬戶，經資料篩選尚無戶籍登記者約有2萬多戶，約占一成四，民眾可能未注意，或者把輔導通知書當詐騙信件，去年8月已寄送仍未登記者多，因此第二次寄送，提醒「這不是詐騙信件」。

稅務局說，自住房屋設戶籍的人除了本人、配偶外，直系親屬也可以。所謂「直系親屬」，包括「直系血親」，例如父母、祖父母、子女、養子女、孫子女等； 也包括「直系姻親」，例如岳父母，公婆，繼父母，繼子女等。但兄弟姊妹是旁系親屬，並不符合自住房屋的規定。

稅務局並提醒，民眾如為節省房屋稅而辦理戶籍遷移，最好先考量是否會影響請領社會補助或其他租稅優惠。例如老年津貼、育兒補貼等，有規定要設戶籍；此外，如果家中車輛為身心障礙者用車並已免牌照稅，若車主為本人或配偶以外親屬，則必須與身障者同戶籍。所以遷戶籍前，請記得要一併評估。

此外，遷入戶籍必須由遷入者（未成年子女由法定代理人或戶長）親自或委託他人攜帶原戶籍地戶口名簿、遷入地戶口名

簿、遷入者國民身分證及印章，洽戶政機關辦理；如果要另立1戶，則應另提供單獨立戶的證明文件，例如房屋所有權狀、最近1期的房屋稅繳納證明等資料直接向遷入地戶政事務所申辦。