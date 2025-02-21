外國公司來台設立分公司必看！勤業眾信曝稅務申報眉角

台灣位處亞太樞紐，許多外國企業為拓展市場，選擇在境內設立分公司，不過，營運過程中涉及的稅務問題，若未妥善處理，可能引發申報爭議。勤業眾信稅務部資深會計師徐瑩瑩提醒，企業應特別關注成本與費用列報方式，確保符合中華民國稅法規定，降低潛在風險。

根據《所得稅法》規定，外國企業在台設立的分公司必須單獨設帳，明確區分總公司與分公司的收入、成本與費用，並依規定辦理營利事業所得稅申報。

徐瑩瑩指出，若分公司欲列報境外發生的成本費用，須提供經境外總公司所在地合格會計師簽證的財務報告，並經中華民國駐外機構或境外稅務當局認證，倘若無法提供相關證明，國稅局可依《所得稅法》要求補充帳簿憑證，甚至逕行核定所得額，企業需留意關係企業交易與移轉訂價合理性，確保相關成本費用具有充分佐證，以免遭國稅局剔除。

徐瑩瑩提醒，針對承包工程或提供技術服務的外國企業，如難以準確分攤成本費用，可向國稅局申請依《所得稅法》，按營業收入總額的15%核計營利事業所得額，但此方式不得適用前10年虧損扣除規定。

徐瑩瑩指出，境內分公司可依據營業收入比例分攤總公司管理費，但僅限於總公司無對外營業的管理部門，不得包含營業部門的費用。此外，總公司若提供分公司營業資金，不得重複列報利息費用。

申報時，需提供國外總公司財務報告，顯示全部營業收入與管理費用，或外國稅務機關證明。國稅局查核時，可能要求提供原始憑證與具體管理事證，並審查是否涉及非屬分攤的勞務報酬，以避免觸及扣繳及移轉訂價問題。

《營利事業所得稅查核準則》第62條明訂，分公司僅能列報與本業及附屬業務相關的費用。徐瑩瑩舉例，分公司向關係企業支付服務費，應提供合約、原始憑證、服務事證與費用計算資料佐證，否則可能遭國稅局剔除，此外，若分公司承擔代關係企業扣繳的稅款，應於合約明確載明，否則亦可能遭國稅局認定不符合規範。

徐瑩瑩建議，外國企業在台設立分公司，需確保帳務清晰、成本費用合理分攤，並依規定提供相關佐證資料。妥善掌握稅務申報要點，不僅有助於降低企業的稅務風險，也能確保合規經營，順利拓展台灣與亞太市場。