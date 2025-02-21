欠稅未繳 保單恐被終止
嘉義市財稅局提醒，若逾期未繳稅，案件可能被移送至法務部行政執行署強制執行，此時不僅銀行存款和財產可能遭查封，就連人壽保險保單也可能被執行，保險公司會將解約金或保單價值準備金用來償還欠稅款。
財稅局說明，根據最高法院裁定，壽險保單可作為強制執行標的，代表如果納稅人長期欠稅未繳，除銀行存款、動產和不動產可能被查封外，人壽保單也可能成為執行對象，當執行分署發出扣押命令後，保單將被終止，保險公司會把保單解約金或保單價值準備金拿來償還欠稅款。
財稅局指出，若因納稅人欠稅未繳導致該結果，不僅讓欠稅人失去人壽保險保障，也可能影響原本理財與家庭規劃，例如若保單被解約，原本規劃給家人保險理賠將不復存在，甚至可能影響未來重新投保條件。
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