企業換新車 列帳有眉角

財政部南區國稅局提醒，企業車輛汰舊換新取得退稅，並非企業營業收入，應作為資產成本或未折減餘額的減項，應依據適當會計方式進行帳務處理，以確保營利事業所得稅申報正確性，避免產生補稅及罰款風險。

企業將車輛汰舊換新，若符合《貨物稅條例》規定可申請退還貨物稅。

依規定，企業若於購車當年度即申請退還貨物稅，應將該金額列為資產成本的減項，直接減少車輛的帳面價值；若於購車次年度才申請，則應列為該資產的未折減餘額減項，並依據所得稅法計算折舊。

因此企業在會計處理時，須確認退稅款處理方式是否符合規定，以確保申報數據正確性。

舉例來說，假設某甲公司2023年1月1日新購一輛大貨車，購車成本為480萬元，該車輛耐用年限為五年，預估殘值80萬元，公司同時報廢一輛老舊車輛，符合申請貨物稅退還資格，並於當年度獲退還40萬元貨物稅。

甲公司在2023年營利事業所得稅申報時，該新車帳面價值應為440萬元，也就是成本480萬元減去退稅款40萬元，進一步計算折舊時，應先扣除預估殘值80萬元，再依五年耐用年限攤提折舊，則每年折舊費用72萬元。

國稅局提醒，若企業未將退還的40萬元貨物稅從車輛成本中扣除，仍以480萬元計算折舊，則將導致折舊金額被高估，例如，甲公司若依舊以480萬元作為計算基礎，則每年折舊費用將為80萬元，比應申報的72萬元多8萬元，這將使企業虛增折舊費用，導致申報錯誤。