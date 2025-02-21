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婚後土地續享優稅 有撇步

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

民眾享有地價稅自住優惠，與配偶、未成年受扶養親屬合計全國僅限一處土地能適用，因此民眾婚前各自擁有土地，婚後可能有一處必須改回一般稅率，地稅局表示，只要將第二戶由成年直系親屬如父母遷入戶籍並實際居住，就能解決問題。

有民眾跟妻子婚前各自擁有一處自用住宅用地，婚後並未變更房屋用途，近日卻收到稅務局通知，其中一處被取消自用住宅優惠稅率。

稅務局表示，依《土地稅法》規定，土地所有權人、配偶及未成年受扶養親屬，原則上全家只能有一處土地適用自用住宅稅率，夫妻結婚後雖仍分別持有原本房屋，但第二處土地依規定須恢復一般稅率課徵地價稅。

稅務局說明，如果夫妻名下的第二處住宅，有成年直系親屬，像是成年子女、父母、祖父母等設籍並實際居住，就不受「僅限一處」限制，可再申請第二處以上的自用住宅用地優惠稅率。

稅務局提醒，欲申請自用住宅優惠稅率的民眾，應在每年地價稅開徵前40日內，也就是9月22日前提出申請。

地價稅 結婚 自用住宅

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